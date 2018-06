Montoro llega a 40 grados y Córdoba registra la máxima de las capitales

Montoro registró ayer la máxima de España en la red secundaria de medición con 40,6º C, alcanzados a las 17.10 horas, mientras que Córdoba rozó la barrera de los 40º C, quedándose solo a una décima, pero fue la capital de España y de las localidades de la red primaria de observatorios de la Aemet con más calor, con 39,9º C. Estos datos resumen la asfixiante tarde que se vivió en la Campiña cordobesa, que por tercer día se encontraba bajo un aviso amarillo por altas temperaturas.

Tras los termómetros urbanos al sol volviendo a convertirse ayer en objetos turísticos junto a los que fotografiarse, la Aemet prevé a partir de hoy que las máximas se moderen, aunque muy ligeramente, entre los 37 y los 38 ºC, lo justo para que, por ejemplo, no se haya lanzado un nuevo aviso por calor para esta jornada. Sin embargo, y aunque aún las predicciones pueden cambiar, no hay buenas perspectiva para el fin de semana, con máximas de hasta 43º C para el domingo.