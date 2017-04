Molina y Alarcón inician hoy la batalla para hacerse con el control del PP cordobés

Los dos candidatos a presidir el PP de Córdoba, Adolfo Molina y Rosario Alarcón, disponen de 10 días a partir de hoy para hacer su campaña electoral por los 75 municipios de la provincia de Córdoba para hacerse con el control del partido, una vez que el actual presidente, José Antonio Nieto, ha sido apartado de la carrera por ser incompatible este cargo orgánico con el de secretario de Estado de Seguridad que actualmente ostenta.

Tanto Molina como Alarcón han pasado con solvencia el corte de los avales (90) que les permite competir a la presidencia del PP de Córdoba. Si el primero presentó el pasado lunes un total de 1.745 firmas, la comisión organizadora del congreso le ha validado 1.605, ya que 125 firmas eran de personas no afiliadas al partido, tres de ellas se duplicaban y 10 aparecían repetidas. De las 333 aportadas hace tres días por Alarcón se han estimado válidas 304, ya que 26 no correspondían a militantes y 3 estaban duplicadas con las de Adolfo Molina.

A partir de hoy, y hasta el próximo 6 de mayo, se desarrollará la campaña electoral por parte de los dos candidatos de cara a las elecciones del 8 de mayo. Ese día, los afiliados inscritos como electores podrán mostrar su apoyo directo a uno u otro. Si uno de ellos consigue superar el 50% de los votos emitidos y una distancia igual o superior al 15% con respecto al otro, quedará proclamado candidato único al congreso del próximo 3 de junio.

«GANAR CÓRDOBA» // Con el pistoletazo de salida de la campaña electoral, la candidata del sector crítico ha cargado contra la gestión del actual presiente del PP cordobés, José Antonio Nieto. «Tenemos que ser capaces de que nuestro partido gobierne en más municipios de los que hasta ahora hemos podido, y sabemos que esto se puede conseguir, se puede crecer, pero no a costa de mantenernos como estamos, de seguir la línea continuista de José Antonio Nieto, y aunque no se trate de que vayamos a peor, lo que está claro es que a mejor tampoco», dijo en conferencia de prensa celebrada ayer tarde en la sede del PP de Córdoba. Y es que, para Alarcón, el PP debe recuperar alcaldías como la de Córdoba, la Diputación o la de municipios de la provincia «que hemos tenido pero no con la holgura suficiente como para poder mantenerlas y gobernar con las suficientes garantías de que no fuese quebrada la voluntad mayoritaria de nuestros vecinos».

A este respecto, lanzó otra carga más cuando dijo que «solo desde la democratización interna, transparencia, integración y regeneración se podrá crecer y reforzar la estructura del PP de Córdoba». Además, criticó «falta de transparencia importante» por parte de la dirección provincial del PP en cuanto al proceso congresual. A este respecto, indicó que «una condición imprescindible» para elegir al candidato es que «todos los afiliados que quieran votar tienen que registrarse como electores antes del 3 de mayo, porque si no lo hacen no van a poder votar», pero añadió que «hasta el momento esta información no se ha dado desde la dirección del partido por ninguna vía» a los afiliados. La comisión ha destacado que los militantes disponen de toda la información en la web del partido.