Mínimo histórico de fallecidos en las carreteras cordobesas

A ver si es posible que arreglen de una vez la carretera a Santa María de Trassierra. Una de las contratas de asfaltado de los últimos años dejó unos tramos que con agua o humedad hacían patinar a los coches en las curvas. Se han producido un sin fin de accidentes, el último el jueves pasado en la rotonda del Cruce (por cierto que desde ahí a la residencia de "Las monjas" no se ha rayado y patina de lo lindo). La solución que han dado ha sido el rayado del asfalto. No sé si es definitiva o provisional, pero supongo que habrá asfaltos que no faciliten el desplazamiento con una conducción normal. A ver si ahora además nos van a dejar sin ruedas. ¡Qué desastre!