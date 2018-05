Un millar de agentes se turnarán en El Arenal y habrá más controles

El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, y el concejal de Seguridad, Emilio Aumente, dieron ayer cuenta tras la celebración de la Junta Local de Seguridad extraordinaria de la operación coordinada entre todos los efectivos de emergencia y seguridad para la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2018, que comenzará la noche del viernes.

En la reunión, celebrada ayer en el Ayuntamiento y copresidida por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el subdelegado se acordó que el operativo siga las pautas de años pasados, «basándose en la experiencia», explicó el teniente de alcalde Aumente.

Así, se movilizarán en distintos turnos 534 agentes de la Policía Nacional, a los que hay que sumar 390 de la Policía Local o más (ver la columna junto a esta información) , agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Córdoba, 30 agentes de la Unidad Adscrita a la Policía Autonómica (con competencias en temas relativos a menores y consumo) y refuerzos de la Policía Nacional a Caballo y de la Unidad de Intervención Policial de Sevilla, sobre todo para jornadas que se prevén complicadas, como la del domingo, en donde coincide la Feria con el partido Córdoba-Almería. De hecho, por la complejidad del dispositivo y «aunque no es un partido calificado de alto riesgo» se tomarán medidas extraordinaria en este sentido, explicó el subdelegado.

BOTELLÓN «CONTROLADO» / Otro de esos días complicados puede ser el ya tradicional botellón de los estudiantes el miércoles, en el Balcón del Guadalquivir, que se realizará con el dispositivo habitual, ya que «es preferible que se controle a que no se controle. Gustarme... no me gusta», reconocía Aumente.

SI SE PUEDE, MÁS CONTROLES / El operativo contempla también la instalación de la habitual comisaría conjunta en El Arenal o los controles de alcoholemia en las inmediaciones, bien por la Policía Local o por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil. Al respecto, Primo Jurado informó que la intención es, por parte de la Benemérita, superar los 6.000 controles de alcoholemia y drogas del año pasado, en los que se registraron 99 positivos por alcohol y uno por drogas.

Sí se ha destacado como novedad la instalación de una caseta-estanco, frente a la caseta del PCA, para la venta de tabaco, una iniciativa de la asociación de estanqueros para prevenir la venta de labores de contrabando.