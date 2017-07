«Me quedo en mi casa»

En la memoria de Soledad, María del Mar y José María, y Manoli, el 18 de julio tendrá desde este año un significado especial. Esa fecha, que a muchos remueve como efemérides del trágico golpe de estado que derivó en la Guerra Civil española, será sin embargo enmarcada en el calendario para tres familias cordobesas como un día feliz, el día en que se liberaron, al menos temporalmente, de la amenaza de desahucio y volvieron a dormir tranquilas.

Después de varios años ocupando su casa, en la que ha crecido desde los nueve años, la misma que le dejaron en herencia sus padres y que ahora es propiedad del banco, Soledad Prieto, que debía abandonar su piso el pasado 16 de junio por orden de un juez, no tendrá que hacerlo. Tras un largo proceso de negociación entre Cajasur y la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), las partes han acordado la firma de un alquiler social de 150 euros para los próximos tres años. «Me he criado aquí, pero me tuve que marchar cuando me echaron por impago de la hipoteca la primera vez, en junio del 2012, hasta que me quedé sin dinero para el alquiler y tuve que volver a mi casa porque no tenía dónde ir y la encontré abandonada y destrozada», explicó Soledad a este periódico días antes del acuerdo, desesperada ante la posibilidad de volverse a quedar sin techo. Ahora, la sonrisa se ha vuelto a dibujar en su cara y el verano, tan asfixiante para ella como para el resto de cordobeses, será un poco más liviano sin la presión del desalojo.

Igual de sonrientes salieron del banco el 18 de julio pasado María del Mar Ramírez y José María Hidalgo, sobre los que pesaban tres préstamos hipotecarios por una misma casa y ningún ingreso familiar. La voluntad del banco y el empeño de Anfane han hecho posible que se acojan al código de buenas prácticas bancarias y que ahora tengan 5 años de respiro en los que intentar rehacer su vida mientras se quedan en casa pagando 22 euros al mes al banco.

Manoli Pérez, cuyo caso, como los dos anteriores, se estancó enla plataforma Stop Desahucios sin hallar ninguna solución, según señalan los afectados, se ha resuelto felizmente también. En este caso, una dación en pago firmada gracias a la mediación de Anfane ha aliviado a Manoli, que avaló hace años a su hijo en la compra de su vivienda y cuando él dejó de pagar la carga se trasladó a ella. Su hijo vive actualmente fuera de Córdoba, por lo que la mejor opción en este caso era acabar con la deuda, algo que ha ocurrido a punto de fijarse fecha para el desahucio. «Ahora intentaremos negociar con el banco la reestructuración de la hipoteca de Manoli, que es poca cosa», señalan desde Anfane. Y a respirar de nuevo.