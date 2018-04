Y de mayor quiero ser...

Estudiantes de Primero de Bachillerato, de la rama de Sociales y de Humanidades, y de Formación Profesional tuvieron ayer una cita con el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, en el Rectorado para orientarlos sobre qué estudios universitarios escoger.

En concreto, el salón de actos acogió a alumnos de diez institutos, cinco de ellos de la provincia, y muchos de ellos tenían muy claro lo que querían ser de mayores: empresario. Es decir, querían estudiar el grado de Administraciones de empresas.

«Yo voy a estudiar el doble grado de Administración de Empresas y el de Turismo, porque me gusta el mundo de los negocios y veo lo bien que le va a mi tío, que es empresario», afirmó Inma, de Primero de Bachillerato de Las Francesas. La misma decisión tenía tomada su compañera Andrea, aunque ella pensaba unirlo a Relaciones Laborales. Su amiga Carmen había elegido la misma opción, porque «mi padre tiene una empresa». El grado de Derecho, solo o acompañado, también eran los estudios más apetecibles para Lucía, de Las Francesas, y para Rocío, del IES Manuel Reina de Puente Genil. «Me gustaría ser abogado o juez», apuntó Rocío. Sin embargo, muchos otros, pese a estar estudiando el bachillerato de Sociales o de Humanidades, no tenían nada claro lo que querían ser de mayores o qué estudiar para conseguirlo. Como es el caso de Celia, de Puente Genil: «No lo tengo nada claro. Me gusta Trabajo Social o Historia de la Música, pero no me he decidido todavía. Espero que me orienten». En su situación, la inmensa mayoría.

Precisamente, para orientar en los estudios universitarios la UCO tiene el programa OrientaUCO con las mesas para Bachillerato y FP, junto con las jornadas para alumnos de Secundaria. Se espera que participen más de 4.400 alumnos cordobeses de 75 centros educativos durante estos días en este programa, según informó el delegado de Educación de la Junta, Antonio José López.

Los alumnos conocieron de primera mano, a través de los rectores de las facultades y de universitarios, qué grados se imparten en Derecho, Filosofía, Trabajo y Educación. Y recibieron una invitación para estudiar en la UCO.