Maroto espera que el PP cordobés se explique "rápido y con todo detalle"

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha emplazado al PP de Córdoba a explicar "rápido y con todos los detalles" si se ha producido un amaño de facturas electorales cuando era presidente del partido en esta provincia el actual 'número dos' de Interior, José Antonio Nieto.

El PP cordobés cargó gastos de la campaña electoral de 2008 en Andalucía a una constructora en concepto de estudios sociológicos, según se desprende de unos correos electrónicos incorporados al sumario del caso Púnica que investiga la Audiencia Nacional. Los hechos tuvieron lugar cuando el secretario de Estado de Seguridad era presidente del PP cordobés.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Maroto ha confesado que ha conocido la noticia a través de los medios de comunicación y se ha mostrado convencido de que sus compañeros del PP andaluz darán explicaciones.

"Yo lo que creo es que en este tipo de cuestiones lo más apropiado, y seguramente se produzca en el día de hoy, es que mis propios compañeros del PP de Andalucía o de Córdoba lo expliquen y den cuenta pormenorizada de ello, que lo hagan pronto, que lo hagan rápido y con todos los detalles. Es lo que cualquier ciudadano puede exigir y también cualquier militante", ha aseverado.

EL PP REACCIONA ANTE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Tras señalar que él no podía decir nada más sobre este asunto en este momento, el responsable de Sectorial del PP ha subrayado que en "muchas ocasiones esas informaciones" se explican y "quedan absolutamente satisfechas".

Además, Maroto ha admitido que ha habido gente que se "enfadó" y se ha sentido "molesta" con el PP por los casos de corrupción que han afectado a miembros del partido, pero ha puesto en valor la "contundencia" con la que su formación reacciona ahora. Según ha dicho, lo hacen "sin ningún miramiento" y de manera "inmediata" cuando existe algún caso, practicando la "tolerancia cero" ante la corrupción.

En este punto, ha afirmado que "ojalá" otros partidos hubieran actuado igual que el PP ante casos que se han producido "en Cataluña o en Andalucía". También ha destacado las medidas que ha impulsado el Gobierno del PP para mejorar la lucha contra la corrupción, como la de exigir que se devuelva lo robado. "Moraleja, el que la hace, la paga", ha enfatizado.

ISABEL AMBROSIO

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha lamentado hoy que el PP haya colocado a Córdoba en el "mapa nacional de la corrupción", tras las informaciones que apuntan a una posible "financiación ilegal" en la campaña de las elecciones andaluzas de 2008.

En conferencia de prensa en Córdoba, Ambrosio se ha referido a las informaciones publicadas ayer en los diarios El Confidencial y El Mundo, que apuntaban a que el PP de Córdoba podría haber incurrido en un delito al cargar a la constructora Prasa gastos de la campaña electoral de 2008, en la que el presidente del partido era el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

A este respecto, la regidora ha querido mostrar "prudencia" ante un asunto que está en investigación judicial -ligado al Caso Púnica-, pero ha admitido que "ha creado alarma entre la ciudadanía".

"La sensación de que se extiende por parte de algunas personas del PP una forma de hacer política que es absolutamente censurable genera alarma ante la ciudadanía", ha apostillado Ambrosio, que ha lamentado que, hasta que se aclare este asunto, el PP haya "colocado a Córdoba en ese mapa nacional de la corrupción".

En este sentido, ha añadido que, hasta que el asunto se aclare, tendrá que continuar el proceso de investigación judicial, y será necesaria "la mayor transparencia en las declaraciones de quien las tiene que hacer a partir de ahora".

"Eso que ha ocurrido no va a desaparecer hasta que no se aclare judicialmente este asunto y tiene que venir acompañado de muchas explicaciones y de muchas aclaraciones por parte de los dirigentes del PP, cuanto antes mejor", ha concluido la alcaldesa, quien cree que mientras antes se tenga "certeza sobre lo que ha ocurrido o no, pues mucho mejor para esta ciudad".

PODEMOS PIDE LA DIMISIÓN DE NIETO

La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido hoy la dimisión del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por la supuesta financiación ilegal del PP de Córdoba en la campaña de las elecciones andaluzas de 2008.

En declaraciones facilitadas a los medios, Rodríguez ha calificado de "lamentable" que el Partido Popular "se esté consolidando en toda Andalucía y España como una organización para delinquir".

La líder de Podemos en Andalucía ha afirmado que es "surrealista" que el Partido Popular presida una comisión sobre financiación de partidos, "dado los casos que tiene sobre financiación ilegal", y ha criticado que esta comisión se haya reunido "sólo cinco minutos en los últimos dos años".

En esta línea, Teresa Rodríguez también ha criticado que esta comisión esté presidida por Antonio Saldaña, presidente provincial del PP en Cádiz.

El PP de Córdoba ha desmentido hoy las informaciones que indican que se cargaron a la constructora Prasa gastos de la campaña electoral de 2008, en la que el presidente del partido era José Antonio Nieto.

MAÍLLO URGE EXPLICACIONES

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha exigido este martes al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que dé explicaciones ante la supuesta relación del PP de Córdoba con el caso Púnica por el supuesto amaño de facturas electorales cuando era presidente del partido en la provincia el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, toda vez que ha advertido que queda constatado que el PP "es una trama corrupta que presenta a las elecciones en Madrid y se ve que también en Córdoba".

Así se ha pronunciado Antonio Maíllo, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, al hilo de las informaciones según las cuales en el marco del caso Púnica han aparecido unos correos electrónicos, con el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, como remitente, que vinculan al PP de Córdoba con un supuesto amaño de facturas electorales en 2008, cuando Nieto era presidente provincial del PP cordobés.

El líder andaluz de IU ha lamentado que esto demuestra que el PP de Córdoba "es igual que el PP de Madrid o que el de Valencia", a la par que ha lamentado que "pasan los minutos y no sabemos al respuesta del PP-A y de Moreno a esta situación vergonzante".

"Pero evidentemente hay una constatación: El PP es una trama corrupta que se presenta a las elecciones en Madrid y se ve que también en Córdoba", ha apostillado.

De esta manera, además de Moreno, Maíllo cree que también deben dar explicaciones por estas acusaciones Bellido, Nieto y el parlamentario andaluz Miguel Ángel Torrico, jefe de campaña del PP en las elecciones del 2008.

Y así, el líder de la coalición de izquierdas ha considerado que si estos dirigentes populares "no dicen nada, su silencio, que es asumir la realidad de lo que ahora es una presunción, tendrán que asumir responsabilidades políticas".