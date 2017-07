Un mapa señala los recorridos flamencos de interés de Córdoba

veo este sñr, garcia, y me dá pánico, como ciudadano cordobes de nacimiento, y digo, no se si mi entendimiento, igual no estoy bien informado, digo este sñr, deveria haber estado en la gerencia de urbanismo para debatir, los verdaderos problemas que tenemos en la ciudad, desde hace de su mandato, como ejemplo adjudicar las obras yá ýa del tramo ronda norte y que se deje de cantinelas, un inciso, le tengo como prejudicado, una cita a su omologo gerente, y llevo casi un mes y ni caso, solo para tratar de un asunto, de expropiación por error de ellos, vale y el ciudadano nos lo tenosmos que tragar, si o si, y si no paga hacienda y a ibi y , ya esta bien, de los malos gestores, espero lo lean este mensaje, y hagan un exsamen de conciencia,