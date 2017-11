Manolete será hijo predilecto de Córdoba

El Pleno ha aprobado por mayoría la declaración de Manuel Rodríguez, Manolete, como hijo predilecto de la ciudad. Solo IU y Ganemos, como ya se había anunciado, han votado en contra esta declaración alegando motivos de forma (sostienen que no se les ha informado de las conclusiones de la comisión de Manolete) y de fondo (por ser el distinguido un matador de toros).

El concejal socialista David Luque ha sido el encargado de defender la declaración como hijo predilecto a la que instaba la comisión del centenario invitado a reflexionar sobre la figura del diestro cordobés "sin prejuicios". Luque lo ha definido como "un ser humano excepcional" y ha reivindicado su figura "aunque el régimen intentó hacerla suya, creando una leyenda negra". Por motivos obvios, especialmente emocionada ha sido la intervención del concejal del PP y diestro José Luis Moreno, que ha rogado a los grupos de IU y Ganemos que al menos se abstuvieran en este punto. "Manolete forma parte del ADN de esta ciudad. Ha conseguido ser un orgullo, estar dentro del corazón de esta sociedad apática. Manolete trasciende su obra, no es comparable a ningún otro torero. Fue un símbolo. Ese espejo en el que se miraba la sociedad de la posguerra, que veía cómo ese hombre libre que con su esfuerzo, sangre y sudor desafió al poder", ha dicho.

Por contra, el portavoz de IU, Pedro García, ha reconocido que su grupo no va a apoyarlo por la tauromaquia "no quiero ser un hipócrita", pero ha dicho que "las formas no han estado a la altura" y ha lamentado que aún no tenga las conclusiones de la comisión del centenario. El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, ha insistido en que "la persona es indisociable de la profesión que tenía" y ha reivindicado la pertenencia de su grupo "a ese 80% de jóvenes que se sienten poco orgullosos de que este país sea taurino".

De manera previa a las intervenciones de los grupos, Francisco Bordón, secretario de la comisión del centenario de Manuel Rodríguez Sánchez, ha recordado que este grupo de trabajo fue impulsado por la unanimidad de los grupos municipales que buscaba "inmortalizar el legado de tan insigne figura del toreo" y corregir, a su juicio, "una anomalía histórica" con esta distinción. Bordón ha defendido el nombramiento de Manolete como hijo predilecto de la ciudada porque "decir Córdoba es decir Manolete y decir Manolete es decir Córdoba" y ha abogado por dejar atrás "la politización y los prejuicios".