Malas previsiones mañana pero con sol el domingo

Conforme se han ido acercando los días centrales de la Semana Santa la Aemet ha ido perfilando sus previsiones, que contemplan para toda la Península un inestable y lluvioso Viernes Santo, especialmente por la tarde en el Valle del Guadalquivir.

Así, el tren de borrascas que viene cruzando la Península desde el 26 de febrero no concluyó el pasado Domingo de Ramos, sino que, pese a la larga tregua que ha dado hasta el día de hoy, volverá con un nuevo frente de chubascos a partir de la madrugada del Jueves al Viernes Santo, donde la probabilidad de lluvia es del 85% hasta el mediodía y del 100% entre las 12 y las 24 horas, según las previsiones de la Aemet de la tarde de ayer.

En el aspecto positivo se encuentra que los chubascos, si se confirman las previsiones, darán un ligero respiro el sábado (sin descartarse alguna precipitación) y, especialmente, el Domingo de Resurrección, antes de volver a empeorar el tiempo el Lunes y Martes de Pascua.

BAJONAZO TÉRMICO / Capítulo aparte, y casi más significativo que la lluvia, llama la atención el sensible bajón término que se espera a partir de hoy mismo, con una máxima que no llegará a los 20ºC, manteniéndose esta tónica los días siguientes, especialmente mañana, con un Viernes Santo muy frío con una máxima de 16º C.