Llegan 13 refugiados eritreos a Córdoba procedentes de Italia

Llegan 13 inmigrantes, hace poco llegaron unos pocos más y unos meses antes también. El año pasado llegaron mas de 300.000 a Italia, Grecia esta desbordada y su gobierno no sabe ya que hacer, los países centro europeos están teniendo problemas graves de disturbios con la llegada masiva de extra europeos. Hay que plantearse que los europeos no podemos salvar al mundo mundial, Europa no puede acoger a todo el que quiera llegar de cualquier parte del mundo. No solo por la parte económica, pues a estos inmigrantes se les asigna un sueldo mensual más una cantidad para vivienda, además del gasto de personal para atenderlos (psicólogos, cuidadores etc.). Esta situación permitida por los gobernantes, traerá consecuencias, es más ya está trayendo consecuencia en países europeos de nuestro entorno. Todo parece que los europeos estamos dejando que los gobernantes nos autodestruyan.