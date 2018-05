Libre y combativa protesta en Las Tendillas contra la sentencia de 'la Manada'

El grito de "No es abuso, es violación", "no son muertes, son asesinatos" y "no es un caso aislado, se llama patriarcado", ha vuelto a escucharse este mediodía en diferentes ciudades españolas, entre ellas Córdoba, donde un nutrido grupo de estudiantes (entre 300 y 500, según la organización, y más de centenar u medio, según los primeros cálculos de la Policía Local), se ha concentrado en la plaza de las Tendillas en respuesta a la movilización que impulsa la plataforma Libres y Combativaa junto al Sindicato de Estudiantes.

Esta organización ha convocado una huelga en aulas de institutos y universidades en contra de la sentencia del caso de La Manada, que condena a cada uno de los cinco acusados a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales y no de agresión sexual o violación, que solicitaban las acusaciones y como han exigido los manifestantes.

Al respecto, Francisco Muñoz, componente de la plataforma y del Sindicato de Estudiantes, ha mostrado su satisfacción por la respuesta obtenida en Córdoba, realizada a última hora pero que ha tenido una amplísima respuesta en redes sociales, y recuerda que el motivo de la protesta es "que la justicia patriarcal está legalizando de facto la violación" con la jurisprudencia que pueda crear la sentencia de La Manada, ya que si la víctima se bloquea y no responde un caso de violación será juzgado como de simple abuso, como han demostrado "casos recientes", explica el miembro de la plataforma.

En la concentración, Esperanza, Luz y Gracia, estudiantes del IES Fuensanta de 17 años, recordaban al principio de la movilización la necesidad de protestar para que corrijan sentencias "a todas luces injustas" como la de La Manada, explicaba Esperanza.

PROTESTA EN CABRA

Los estudiantes egabrenses de Secundaria, convocados en la jornada de hoy a secundar la huelga convocada a nivel nacional por el Sindicato de Estudiantes en protesta por la sentencia de "La manada", han expresado su repulsa a ésta con la concentración de una treintena de ellos en la Plaza de España, ante la fachada del consistorio de Cabra, informa José Moreno.