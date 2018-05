«La vida real es peor que la ficción»

Esto es un road show, el show de la carretera, un espectáculo pensado para haceros pensar. Un road show empieza con música disco a toda pastilla. Una joven sale a escena a pinchar música ante cientos de alumnos de entre 14 y 18 años que aplauden y gritan divertidos. En la pantalla, se ven imágenes de discoteca, parejas que se besan, multitud de jóvenes bailando con un vaso en la mano, risas, alcohol y diversión. Cuando la multitud está entregada a esa sensación, la realidad se impone para conducir a los asistentes a través del doloroso camino que recorren quienes sufren un accidente de tráfico cuya causa es el consumo de alcohol y/o drogas. Esta es la primera causa de muerte entre jóvenes de 19 y 25 años. Con la sala completamente a oscuras, un policía local, Jesús, describe la escena dantesca que encuentran tras un accidente de tráfico. «La vida real es mucho más dramática que un vídeo», advierte, «el desprecio al riesgo está detrás de muchos accidentes». Gabriel, bombero, ocupa su lugar poco después para explicar el momento en el que intervienen para sacar los cuerpos atrapados: «No podéis imaginar cómo huele un coche en estas circunstancias, cuando todo está lleno de sangre y tripas». Las caras de los jóvenes se transfiguran. «Espero y deseo que no tengamos que sacaros nunca del amasijo de hierro de un coche». Pedro, sanitario de Urgencias, ofrece su testimonio. «A esto no te acostumbras nunca», asegura, «ante ti se suceden imágenes surrealistas y sin sentido», añade antes de pararse para tomar aliento. «Lo peor es comunicar a las familias que su hijo o su hija es quien está debajo de la sábana». Un médico especialista en lesiones medulares ofrece la perspectiva del superviviente. «Si multiplicáis el número de víctimas mortales de cualquier fin de semana por siete, sabréis cuántos heridos graves se producen esos días». La dureza de los testimonios reales deja estupefactos a los jóvenes, que también se enfrentan al relato de una víctima real de un accidente que padece una lesión medular. Más de 72.000 andaluces han participado ya en un road show y, según la consejera de Salud, Marina Álvarez, o de la directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal y la asociación IRSA, que colaboran en la actividad, son muy positivos. Según las estadísticas, la franja de edad donde se producen más accidentes no está ya entre los jóvenes sino entre las personas de 45 y 54 años.

«Es duro escucharlo», asegura una joven presente en el road show, «pero siempre será mejor que tener que vivirlo». Acostumbrados a la realidad virtual, la terapia de choque funciona. Si bebes, no conduzcas.