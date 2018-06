El juzgado da la razón a Hostetur y rechaza la demanda de Córdoba APTC

El juzgado de primera instancia número 1 de Córdoba ha dado la razón a la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostetur) en la demanda que presentaron Alberto Rosales, Isabel Rosales, María Ángeles Gómez y Jorge Jurado, que pedían que se diera validez a la junta directiva de Hostetur que se había acordado el 9 de marzo del 2017. En esta directiva, que estaría presidida por Francisco de la Torre, se completaría con Alberto Rosales, en la vicepresidencia, y tendría como vocales a Isabel Rosales, Sergio Rodríguez, Carlos Pérez, Jorge Jurado, María Ángeles Gómez y David Cabanillas, mientras que José Luis Polonio sería el secretario. La sentencia, que se puede recurrir en el plazo de veinte días desde su notificación, recoge que «no existe ningún tipo de ilegalidad en la directiva que se registró el 18 de marzo del 2017», afirma Jesús Coca, letrado de Hostetur.

El fallo de la jueza, además, destaca que no hubo un proceso de integración entre Hostetur y la asociación Córdoba APTC al estimar que «tienen naturaleza jurídica diferente». Así, Hostetur es una organización empresarial regulada por la ley 19/1977, mientras que Córdoba APTC es una asociación no empresarial regida por la ley 4/2006. Además, considera que en la asamblea general extraordinaria del 7 de febrero del 2017, en la que se aprobó modificar los estatutos de Hostecor, se acordó la entrada de Córdoba APTC, aunque esta asociación no ha solicitado el ingreso como miembro de Hostetur.

El fallo considera que no nació una nueva asociación empresarial, sino que solo se modificó la denominación, fines sociales y normas de funcionamiento de Hostecor. Del mismo modo, estima que el 7 de febrero no se inició un nuevo periodo de cinco años de mandato del presidente, ni tampoco cesaron los miembros de la directiva de la antigua Hostecor. Incluso, indica que no hubo una fusión porque ambas asociaciones (Hostetur y APTC) siguen activas, y concluye que no hubo nombramiento de Alberto Rosales como vicepresidente.

Por su parte, Alberto Rosales, presidente de Córdoba APTC, afirmó ayer que «lo más seguro» es que no recurran. «Nosotros intentábamos integrar dos asociaciones, hablamos con otras dos más para unificar al sector», manifestó. «Ya no queremos sentarnos con ellos», añadió Rosales.