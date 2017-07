El juzgado de cláusulas suelo recibe 310 demandas en poco más de un mes

El juzgado de Primera Instancia 9 de Córdoba, habilitado para gestionar los litigios relacionados con las cláusulas suelo, ha recibido en un mes y cuatro días 310 demandas, según los datos facilitados ayer por el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja. A 30 de junio, un mes después de que se pusiera en marcha el plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el juzgado cordobés especializado en la materia ya había recibido 283 demandas, que a día de ayer se elevaban a 310. Estos datos no solo vienen a confirmar la avalancha que se preveía, sino que «incluso es más», según Pareja, quien avanzó que de mantenerse ese ritmo «estaríamos hablando de unas 3.000 al año, cuando se esperaban 1.000».

A pesar de esta situación, el juez decano explicó que la titular de Primera Instancia 9 no cuenta de momento con apoyo, ya que a Córdoba no ha llegado ninguno de los jueces en prácticas destinados a reforzar los juzgados de cláusulas suelo. Así, «para paliar al máximo este asunto y evitar que se atasque el juzgado», lo que se hará es «poner lo antes posible un juez de adscripción territorial (JAT), y a la vez se va a pedir con carácter urgente una comisión de servicio con relevación de funciones para que un juez de carrera se incorpore». Eso sí, no parece que se pueda contar con el JAT hasta primeros de septiembre, ni que la comisión de servicio esté cubierta hasta mediados o finales de octubre, por lo que «mientras no va a haber nadie que pueda ayudar a la jueza». De momento, el único refuerzo que ha llegado al juzgado es el de dos funcionarios a los que se está formando y en septiembre llegarían otros dos.

Después de que todo el sector se movilizara ya el mes pasado exigiendo recursos para evitar el colapso, Pareja aseguró ayer que «voluntad no falta» para dar una respuesta pronta, pero reconoció que, aunque «se están haciendo esfuerzos, aún necesitamos muchos más medios» para hacer frente a la situación. Ayer mismo, el propio juez decano abordó el asunto en Granada con el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Sánchez Zamorano, y el del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, que «está bastante sensibilizado con Córdoba porque son números altos». La provincia, no obstante, es la segunda que ha recibido menos demandas en junio, según los datos del CGPJ