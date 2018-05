La Justicia obliga al SAS a contratar a una médica discriminada por estar embarazada

La Junta no recurrirá la sentencia que da la razón a una médica a la que declaró no apta por estar embarazada para un puesto de especialista en Radiofarmacia en el Hospital Reina Sofía y, tras el citado fallo judicial, será contratada. El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha informado de esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado sobre la sentencia emitida contra la Junta de Andalucía por "discriminar por razón de sexo" a una médica embarazada.

La sentencia, a la que hoy ha tenido acceso Efe y contra la que cabe recurso de apelación, estima el recurso interpuesto por la sanitaria, anula la resolución que indicó que no podía trabajar en la unidad, y le impone parte de las costas a la administración. La resolución recoge que el pasado 5 de abril del 2017 el hospital cordobés convocó un proceso selectivo para cubrir un puesto de Facultativo Especialista Área especialidad Radiofarmacia, con carácter de sustitución.

Esta convocatoria estaba precisamente motivada ante la urgencia de cubrir el puesto como consecuencia de la ausencia de su titular por riesgo de embarazo y baja maternal. En el proceso selectivo resultó como primera seleccionada la médica, que pidió la formalización del contrato y que, en su escrito de demanda, indicó que esta no se había producido porque estaba embarazada, lo que consideraba una discriminación por razón de sexo que, además, vulneraba las normas de la convocatoria del puesto.

Según la administración sanitaria demandada el nombramiento no se llegó a formalizar al no tener en ese momento la interesada la aptitud necesaria para el desempeño de las funciones correspondientes al puesto convocado. A la facultativa, que ha sido asesorada por el sindicato CSIF, no se le ofreció contrato porque, previamente a su formalización, se la obligó a pasar un control médico y, al estar embarazada, el jefe de servicio de protección radiológica notificó que no podía prestar servicios, lo que provocó que desde el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales se la considerara como no apta.

Según la juez, examinadas las actuaciones, procede la estimar su recurso ya que los tratos desfavorables en el trabajo basados en el embarazo o la maternidad, al afectar exclusivamente a la mujer, "constituyen una discriminación por razón de sexo". La sentencia, que adelanta hoy el diario El Mundo, señala que debió haberse formalizado su nombramiento para el que se le había seleccionado y resultó adjudicataria y, a posteriori, hacerle un control médico con la consiguiente constatación de su estado de gestación.

Ante ese último hecho, añade, se le debió haber ofrecido un puesto "compatible con su estado" y ser derivada a la Seguridad Social como adjudicataria del puesto ya que este era el orden a seguir según las normas de la convocatoria. Se le negó por tanto el derecho a ocupar el puesto de trabajo adaptado, en el que había resultado elegida, y se le impidió que participara en igual de condiciones que el resto de trabajadoras del SAS, a las que se adapta el puesto de trabajo por su estado de gestación.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada que da la razón a la médico denunciante cita directivas de la Unión Europea y numerosa jurisprudencia que consagran el principio de "igualdad de trato entre hombres y mujeres" en el acceso al empleo, la formación y promoción profesionales. El portavoz del Gobierno ha informado de que el Hospital Reina Sofía recibió esta mañana el fallo judicial y ha decidido no recurrirlo "y acatar lo que dice". "Por tanto, se procederá a la contratación de esa profesional en las mismas condiciones que se ofrecieron en su día", ha zanjado.

El Reina Sofía pide disculpas

Por su parte, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha pedido hoy "disculpas" por la "situación provocada en su momento" a la médico a la que declaró no apta por estar embarazada para un puesto de especialista en Radiofarmacia en el centro hospitalario. El hospital han informado en un comunicado, tras conocer la sentencia que le obliga a contratar a la médico, que se va a proceder a "la contratación de esta profesional en las mismas condiciones que se ofertó en su día".

El centro cordobés ha indicado de que "en su momento, este hospital actuó pensando en todo momento en la protección del bebé y de la madre, ya que se trata de un servicio en el que se trabaja con radiofármacos y hubiera habido riesgo para ambos". Ha añadido que "de hecho, esta plaza se ofertó para cubrir una baja maternal de una facultativa del servicio".

De esta manera, si la Justicia resuelve que "se ha cometido un error en esa decisión", el centro está dispuesto a "rectificar" porque "la Administración sanitaria siempre vela por los derechos de la mujer", como demuestra que sus plantillas "son mayoritariamente de mujeres.

Por su lado, la responsable sindical de Csif Andalucía en materia sanitaria, Eloisa Bernal, ha explicado a Efe que se trata de una situación "muy difícil y dura". Ha agradecido la labor de los servicios jurídicos del sindicato, que han gestionado el caso, por lograr la "restitución de los derechos laborales y económicos de la médica tras el fallo".

"Con esto entendemos que la trabajadora se ve compensada por lo que ha sido una discriminación en materia de género al no ser contratada siendo la persona con más aptitudes baremadas de manera oficial para el puesto".