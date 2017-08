La Junta publica la orden de vedas a pocos días del inicio de la temporada

Nunca había tardado tanto la Consejería de Medio Ambiente en publicar la orden que fija las vedas y los periodos hábiles de caza. Hasta ayer no se hizo oficial el calendario tras publicarse en el BOJA, a 11 días de que se inicie la actividad cinegética del conejo (comienza el 13 de agosto). «Lamentamos mucho el retraso. Estamos en desacuerdo con la Consejería de Medio Ambiente. Emplazaremos a la Junta a establecer un protocolo de cara a la próxima temporada para que no vuelva a ocurrir esto. Nunca se había publicado en agosto», dijo ayer el presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC), José María Mancheño. En la misma línea se manifestó Asaja Córdoba, que en un comunicado lamentó «una publicación tan tardía». «Con este retraso se ha causado un grave perjuicio a los titulares de cotos, organizadores de cacerías, etcétera, los cuales no han podido contratar con plena seguridad los servicios de rehalas, veterinarios, empresas de catering, reservas de hoteles, etcétera hasta no disponer de una autorización administrativa para poder celebrar las cacerías», dijo la patronal presidida por Ignacio Fernández de Mesa.

Como ya avanzó este periódico, el periodo de la caza mayor se iniciará el 14 de octubre y finalizará el 11 de febrero. Para la caza menor irá del 8 de octubre al 31 de diciembre (perdiz roja, liebre, codorniz y resto de especies salvo la tórtola). En el caso de la media veda para codorniz, tórtola, palomas y córvidos, comienza el 20 de agosto y terminará el 17 de septiembre. Por lo que se refiere al conejo, se permitirán las capturas entre el 13 de agosto y el 26 de noviembre. No obstante, se recogen algunas novedades. Así, se contempla una reducción del cupo de capturas de conejo de 5 a 3 ejemplares por persona cazadora y día durante noviembre, con el objetivo de « reducir la presión cinegética». Por lo que se refiere a la tórtola, para paliar «el declive generalizado de sus poblaciones» se establece un cupo máximo de cinco ejemplares por cazador y día. Además, se excluirá la caza de esta especie del periodo general de la caza menor desde el 8 de octubre hasta el 3 de enero. Asimismo, con relación al zorzal, se retrasa el inicio y el final del periodo general, estableciéndose entre el 12 de noviembre y el 4 de febrero. No se incluye la posibilidad de abatir especies invasoras exóticas como la cotorra argentina y la cotorra kramer, ni la tórtola turca.