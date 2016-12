La Junta pone reparos al proyecto del área comercial de Rabanales 21

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha trasladado a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) el informe sobre el proyecto para impulsar un área comercial en el parque científico tecnológico Rabanales 21, el último paso antes de aprobar definitivamente la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que hará posible la construcción. En este documento, según han avanzado fuentes municipales consultadas por este periódico, se plantean algunos reparos a la actuación en aspectos como el desarrollo de los sistemas viarios y la obligación o no de realizar un informe de impacto medioambiental, aunque no se apunta que no se pueda acometer la iniciativa.

De este modo, estas fuentes precisan que el escrito recoge cuestiones que los técnicos del Gobierno regional entienden que faltan o que se podrían haber hecho de otra manera. Urbanismo está estudiando las consideraciones realizadas desde la consejería con el objetivo de establecer un diálogo y aunar criterios en torno a esta iniciativa.

Las mismas fuentes señalan que algunos planteamientos manifestados por la Junta son discutibles y recuerdan que no se trata de un informe vinculante, aunque la idea es aproximar las posturas de los técnicos de ambas administraciones para que no existan discrepancias sobre la puesta en marcha de esta zona comercial en Rabanales 21.

Hay que recordar que el informe de la Dirección General de Comercio conocido el pasado julio ya destacaba la necesidad de que la red del sistema general viario de comunicación prevista en la zona se haya ejecutado antes o se realice al mismo tiempo que se impulsa la superficie comercial, para que esta no quede aislada de la trama urbana.

En el caso del informe de impacto medioambiental, existe una diferencia de criterios acerca de si este proyecto resulta afectado por una normativa que exige que se realice, ya que entró en vigor poco antes de la aprobación inicial de la innovación del PGOU. Así las cosas, no se descarta que haya que solicitar un informe jurídico para aclarar la situación y tampoco que haya que realizar este informe, lo que podría retrasar dos o tres meses la aprobación definitiva de la modificación del PGOU.

La aprobación inicial tuvo lugar en diciembre del 2014, cuando el PP estaba al frente del gobierno municipal. Después de esto, se produjo un cambio de gobierno con el que ha llegado a cuestionarse la viabilidad de este proyecto, aunque finalmente ha logrado un respaldo mayoritario y a mediados de septiembre el consejo rector de Urbanismo aprobó la implantación de este área comercial, que requiere de un cambio de uso en la parcela del parque donde se ubicará. La actuación barajada hasta ahora contempla unos siete establecimientos comerciales y un edificio para la innovación, entre otras propuestas.