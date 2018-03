La Junta pide a Urbanismo que agilice las licencias para instalar ascensores

La delegada territorial de Fomento y Vivienda, Josefina Vioque, ha hecho esta mañana un llamamiento a la Gerencia de Urbanismo "para que agilice al máximo posible" la concesión de licencias para la instalación de ascensores en los bloques que han solicitado subvención. En uno de los bloques en los que la Junta ha subvencionado la colocación de un elevador, en el número 3 de la avenida Virgen de Fátima, que está en obras, la delegada ha reconocido que "ese es el punto débil" de este programa, por lo que pide "que se tome más en serio porque son subvenciones concedidas y los vecinos están deseosos de ver las obras". Además, recuerda que hay unos plazos que cumplir.

Los vecinos del número 3 de la avenida Virgen de Fátima, un edificio del año 1977, están llevando a cabo un proyecto presupuestado en 68.000 euros, de los que 32.000 aporta la Junta, que consiste en la colocación del ascensor y en el cambio del suministro eléctrico. Esta ayuda procede de la convocatoria del 2016, de la que, según Vioque, hay aún en Urbanismo 7 solicitudes a la espera de licencia, "que nos han tenido más parados". De esa convocatoria, en la que hay 50 ayudas concedidas, "un gran número se están ejecutando", asevera

La delegada territorial ha animado "a otras comunidades a que soliciten ayudas" y reconoce que "cada año se nota la implicación de los administradores y de los presidentes de las comunidades". Como ejemplo de la evolución, pone que de las 23 ayudas otorgadas en el 2015, se pasó a 50 en el 2016. Para la próxima convocatoria, la del 2017, que aún está pendiente y que "se espera en breve", según asegura, "se esperan entre 60 y 70". En cuanto a la del 2018, Vioque explica que depende de la aprobación del plan estatal de vivienda y que espera que se convoque este mismo año.

En cuanto a los 44 convenios firmados entre las comunidades de vecinos y la Junta de convocatorias anteriores que quedaron paradas con la crisis, la delegada asegura que gran parte están también en ejecución. De los 44, hay 35 que han decidido seguir adelante con la instalación. Todos ellos han tenido que firmar una addenda al convenio y "se les ha respetado el porcentaje de ayuda", señala.

Respecto a las reivindicaciones de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara para atender a las comunidades a las que se le aprobó la subvención pero que no llegaron a firmar el convenio, la delegada indica que entiende sus demandas pero "la situación económica fue la que fue y no se pudieron atender porque no había disponibilidad presupuestaria" y "se cortó donde no se había firmado el convenio". Aunque reconoce que "es triste" porque "se crean unas expectativas" que no se cumplen, afirma que "la realidad" fue esa. No obstante, recuerda que las comunidades que quedaron sin atender han podido participar en las convocatorias que se han realizado, en las que "han tenido prioridad" contando con más puntos.