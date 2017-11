La Junta pide a Fomento que se ponga en marcha el Cercanías "cuanto antes"

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, espera que el Ministerio de Fomento sea "lo más ágil posible" para la declaración de obligación de servicio público del Cercanías de Córdoba, y que "se pueda poner en marcha cuanto antes" para unir el término de la capital de este a oeste.

En una rueda de prensa, junto a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, López ha manifestado que "es un tema muy importante para la ciudad, en sintonía con lo que se hace en otras ciudades europeas", aunque ha precisado que "hay una demanda que está por encima de lo que existe en otras ciudades como Santander", de donde es el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha remarcado.

Por tanto, "si hay una declaración de obligación de servicio público donde hay menos demanda, tiene sentido que en Córdoba se haga lo propio", ha mantenido el consejero, quien ha agregado que si hay dicha declaración para "encomendar a Renfe la explotación y hay déficit en la explotación lo asume el Ministerio, lo mismo que ocurre en Sevilla, Málaga o Santander".

No obstante, el titular del departamento de Fomento y Vivienda ha declarado que "ello no quiere decir que no haya compromiso de la Junta con la puesta en marcha", que desea que sea "cuanto antes".

Así, ha recordado "el compromiso" del gobierno regional de "coofinanciar el eventual déficit de explotación" que tuviese el eje ferroviario, pero "es cierto que en la defensa de los intereses de Córdoba como ciudad pasa por pedir al Gobierno central que tenga un tratamiento equitativo respecto a lo que se hace en otros puntos de España", ha subrayado.

Igualmente, ha señalado que se le ha pedido al Ministerio desde la Junta y el Ayuntamiento que "en la programación de los proyectos que consideraba maduros para ejecutar con fondos Feder", entre ellos las estaciones del Parque Joyero y la Avenida de la Libertad, "también los ejecute", porque "se prestaría más servicio a más ciudadanos y representaría incorporar a más usuarios", ha aseverado López.

Preguntado por si la Junta asumiría el déficit de explotación si el Ejecutivo de la Nación rechazara la citada declaración, el consejero ha dicho que "el compromiso se sigue manteniendo", pero no cree que "haya ningún proceso de marcha atrás por parte del Gobierno", dado que en la acción de "deslealtad institucional" se anunció el compromiso del Ejecutivo y espera que haya "un mínimo de solvencia en las palabras".

En cuanto al tramo que una la provincia de este a oeste, Felipe López ha sostenido que la Diputación estaría "al tener competencias en el ámbito provincial", y a tal efecto "se ha planteado un espacio de cooperación que sea racional, de manera que se facilite la movilidad en todo el eje, que necesariamente acaba generando un déficit", y en ello "la Junta está dispuesta a meter el hombro", de forma que "tanto el Ministerio, como la Junta y la Diputación puedan establecer un sistema que permita la facilidad en la movilidad de los ciudadanos en el eje".

Ante ello, ha apostado por "adecuar la oferta que se haga a las necesidades y minimizando en lo posible el coste en términos de explotación y déficit generado", porque "los recursos son limitados", ha apostillado, para añadir que está pendiente de "una reunión más sosegada" con el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz.

AYUDAS PARA INSTALAR ASCENSORES

Por otra parte, sobre las ayudas a las comunidades de vecinos para la instalación de ascensores, el consejero ha defendido que "se está actuando con un esfuerzo sostenido", a lo que ha añadido que "los convenios firmados con la Consejería hace unos cuantos años, que como consecuencia del impacto de la crisis en las cuentas públicas hubo que parar, se están retomando todos", unos 141.

De este modo, ha resaltado que "todas las comunidades de vecinos tiene ya la comunicación y casi todos los convenios están adecuados al momento y la financiación en aquel momento del 95% del total de la inversión", al tiempo que ha indicado que "se siguen haciendo convocatorias anuales".