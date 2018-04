La Junta no entrará en la ubicación de Cosmos y avala que valorice residuos

La Junta dejó ayer claro que la decisión sobre Cosmos corresponde al Ayuntamiento. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en una visita a Córdoba, aseguró que «nosotros no entramos dónde tiene que ubicarse una instalación de este tipo», sino que «es el Ayuntamiento, nosotros nos debemos a unas normas y nada más». Por ello, y según el consejero, «el Ayuntamiento tiene claramente la libertad» de «decir si sigue con la innovación o si no», por lo que «ahí no vamos a entrar». «Yo no soy nadie para dar consejo, ni a este Ayuntamiento ni a ningún otro, sobre cómo organizar su ciudad», señaló. De esta forma, respondía a las manifestaciones realizadas momentos antes por el presidente de Urbanismo, Pedro García, que anunció que pedirá otro informe a esta consejería para que aclare si pueden continuar o no con la innovación de PGOU.

El consejero recordó que Cosmos puede valorizar donde está porque tiene la autorización ambiental integrada (AAI) desde el 2007, que cuenta con «un informe de compatibilidad urbanística» de Urbanismo, emitido en aquel momento, en el que se basó la Junta para autorizar esa actividad. Por ello, añadió, «si el Ayuntamiento entiende que esa actividad debe estar en otro lado, nos tiene que facilitar otro informe de compatibilidad urbanística», pero «negativo», que permita revocar ese permiso. Mientras eso no ocurra, afirmó, «no podemos hacer nada». A pesar de que Cosmos «puede hacer donde está» el «tipo de valorización que hace», dijo que «si el Ayuntamiento decide que es mejor para la ciudad, para los vecinos, trasladarla, nos parecerá bien», «lo vamos a respetar» y «no nos vamos a oponer». El consejero aclaró que la valorización es una técnica avalada por la UE y «lo que hay que hacer es vigilar para que se haga bien».

EL AYUNTAMIENTO // Momentos antes, Pedro García informaba de que volverá a pedir a esta consejería (en concreto a la Dirección general de Urbanismo) su opinión sobre si el Ayuntamiento debe modificar el PGOU para dejar fuera de ordenación a la cementera o si no es necesario a la luz del informe de la Consejería de Salud, que determinaba la imposibilidad de incinerar en el casco urbano. «Si tenemos que seguir (con la innovación), seguiremos y si no, no», afirmó García, quien, en cualquier caso, cree absolutamente despejada la duda de que no se puede valorizar dentro de la ciudad. «El asunto de Cosmos está resuelto», zanjó, al recordar que el informe de Salud es «preceptivo y vinculante», y que quien concediera una licencia a la cementera para incinerar en Chinales «estaría prevaricando».