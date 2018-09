La Junta modifica el parque logístico para ofrecer parcelas mayores

La Junta ya trabaja en la modificación del planeamiento urbanístico que afectará a la segunda y tercera fase del parque logístico, que aún están sin urbanizar, para ofertar parcelas más grandes. La directora gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Mariela Fernández-Bermejo, ha visitado esta mañana las obras de la cuarta nave y ha explicado que la idea es “poder adaptar las parcelas a la realidad de las solicitudes logísticas que hay hoy día, ya que el sector pide espacios más grandes para poder instalar naves de mayor dimensión”. Fernández-Bermejo asegura que los trabajos ya se han iniciado en la segunda fase, aunque se actuará también en la primera. De momento, no se han dado plazos para este proyecto, que, según asegura la Junta, se ha abordado con Urbanismo.

La primera fase del parque logístico, que es la que está urbanizada y en uso desde el 2010 (con dos naves que más tarde aumentaron a tres), cuenta con parcelas de unos 5.000 metros, según ha indicado Fernández-Bermejo, y, con la modificación que se está realizando, en la segunda fase, que tiene parcelas de las mismas características que la primera, los “viales estructurales se convierten en secundarios por si llega una empresa que quiere más espacio, del que dispondrá sin necesidad de tener que hacer una modificación”. De esa forma, añade “habrá unos viales estructurantes y otros optativos” y el interesado “podrá coger una parcela, dos o tres o toda la manzana”. La demanda actual, señala, varía entre empresas que quieren de entre 1.000 y 3.000 metros, que encuentran en el interior de naves como la que se está construyendo, y otras que solicitan 10.000. Este diario ya avanzó en abril los planes de la Junta.

La Junta no descarta el proyecto de unir la tercera fase con la terminal ferroviaria de El Higuerón. Para ello firmó un convenio en el 2011, que no ha llegado a ejecutarse. La directora gerente de la APPA asegura que “se trabaja con Adif” para que el convenio del 2011 “sea efectivo”, aunque reconoce la lentitud de los trámites. No obstante, anuncia que pronto habrá una reunión para ello.

En cuanto a las obras de la cuarta nave, que se reanudaron en mayo de este año tras la paralización que sufrieron en el 2017, asegura que estarán acabadas en diciembre. Los trabajos, presupuestados en 2,3 millones, tienen un plazo de ejecución de seis meses. Fernández-Bermejo ha destacado que la actuación “tiene una dinámica de obra adecuada” y que la ocupación del 95% de la nave está comprometida.

Paralelamente, la Junta está llevando a cabo trabajos previos de catas arqueológicas en las parcelas colindantes que quedan libres para “poder seguir construyendo naves de la misma tipología”. En los solares urbanizados, la Junta está realizando una “labor comercial para captar clientes para que cuando vayamos a edificar los tengamos esperando para venir”, asevera.

La directora gerente de la APPA insiste en que el área logística de Córdoba “siempre ha sido una prioridad y es una prioridad para la Junta” y que “muestra de ello es el protocolo de adhesión firmado en agosto por el consejero de Fomento, Felipe López, a la estrategia logística de Córdoba”. En este sentido, asegura que “ya estamos trabajando de manera conjunta”. Añade que “la red logística de Andalucía tiene un nodo importante aquí en Córdoba y muestra de ello es que de las cuatro áreas que hay, esta es una de las que están funcionando”, tiene un recorrido de diez años de trabajo y una inversión de más de 20 millones, “y seguimos apostando por ello”.