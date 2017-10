La Junta mantiene el monitor para el niño con una enfermedad rara

La Red de Madres y Padres Solidarios (Remps) se congratuló ayer del cambio de decisión de la Junta de Andalucía respecto al menor afectado por una enfermedad rara al que el colegio Torre Malmuerta se negaba a atender, según este colectivo. La Remps expuso que el niño ayer por la mañana acudió al su centro escolar y «para sorpresa de la familia» se les comunicó por parte de la dirección del Torre de la Malmuerta la inmediata restitución de sus derechos y que iba a ser atendido por los monitores del centro como se le venía asistiendo hasta el lunes, cuando la dirección del colegio comunicó a la familia que no se iba a ayudar al menor en sus desplazamientos si no era en silla de ruedas. Para la madre del niño, Rosa García, es «indignante que una administración arrebate y restituya derechos a su antojo, forzada por la repercusión mediática del caso y por la decisión de la Fiscalía de investigar si ha habido alguna actuación irregular respecto al menor». La versión de la Delegación de Educación fue distinta, asegurando que los derechos del menor han sido atendidos de igual modo durante todo el curso, según su dictamen de escolarización y necesidades médicas.

Por su parte, la familia espera que «esta situación no vuelva a repetirse y que los derechos de los niños con alguna discapacidad no sean ninguneados y que cuando se hable de integración sea real». Rosa García lamentó que la delegada de Educación se haya mantenido al margen de una situación «tan grave» en la que se han conculcado los derechos que la propia administración educativa había reconocido al menor. García aclaró que, a pesar de la restitución de los derechos de su hijo, no va a retirar las denuncias presentadas contra el centro y contra el inspector de la Delegación de Educación que el miércoles agredió verbal y físicamente a un asesor que acompañaba a los padres. Este menor, de 10 años, presenta una distrofia muscular de Duchenne, y su madre defiende que en el colegio realice, con ayuda, los desplazamientos a pie, «porque necesita ejercitar sus músculos». Sobre este aspecto, Educación precisó que está a la espera del informe médico que recoge que el menor no necesita una silla de ruedas durante su estancia en el centro..