La Junta insiste en que el Ayuntamiento es libre de decidir la ubicación de Cosmos

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que ha estado esta mañana en Córdoba, ha dejado claro que el Ayuntamiento es libre de decidir qué hacer con Cosmos, ha avalado la ubicación que tiene la empresa para valorizar, aunque también ha asegurado que no se opondrá a la determinación que tome el gobierno local en relación a la cementera. Fiscal asegura que la Junta “respeta la autonomía del Ayuntamiento de Córdoba, que es quien organiza su ciudad, y quien decide qué actividad puede ir y en qué sitio”.

Fiscal insiste en que “la autorización ambiental” de Cosmos “tiene un informe de compatibilidad urbanística en el que se basa la Consejería para autorizar ambientalmente esta actividad, por lo que si el Ayuntamiento entiende en que esa actividad debe estar en otro lado, se nos tiene que facilitar un informe de compatibilidad urbanística negativo para reformar esa autorización”. Esto significa que el Ayuntamiento tendrá que dar ese paso si quiere que Cosmos deje de tener permiso mediambiental para valorizar.

El consejero deja claro que la Junta no entra “donde tiene que ubicarse una instalación de este tipo, un espacio verde o un centro de salud, es el Ayuntamiento, nosotros nos debemos a unas normas que aplicamos y nada más”. Fiscal asegura que “esto es lo que venimos diciendo desde el principio” y que así se le ha trasladado al Ayuntamiento en diversas ocasiones.

Por todo ello, y en relación al anuncio hecho esta mañana por el presidente de Urbanismo, Pedro García, de que va a preguntar a la Junta si seguir con la innovación o descartarla, el consejero ha reiterado que “el Ayuntamiento tiene claramente la libertad, y es una decisión estrictamente municipal, de decir si sigue con la innovación o si no sigue”, por lo que “ahí no vamos a entrar”, asegura. “No soy nadie para dar consejo ni a este ayuntamiento ni a ningún otro sobre cómo debe organizar su ciudad, siempre que se ajuste a las normas”.

La Junta considera que Cosmos, “en base al informe de compatibilidad urbanística, el tipo de valorización que hace, lo puede hacer donde está”, pero “si el Ayuntamiento decide que es mejor para la ciudad, para los vecinos, trasladarlo, nos parecerá bien también”. En este sentido, afirma que “si el Ayuntamiento cree que el lugar donde está Cosmos no es adecuado” para valorizar “lo vamos a respetar y no nos vamos a oponer”. Por ello, insiste en que “si lo que se pretende que sea la Junta la que retire la autorización ambiental y haga una nueva negativa, se nos tiene que presentar un informe de compatibilidad urbanística negativo, si no, no podemos hacer nada”.

Al igual que señala el informe, el consejero indica que “una cuestión es que una actividad sea contaminante y otra que sea peligrosa”. Fiscal considera que la Junta no es una administración “laxa” con la industria, por lo que “lo que hacemos es vigilar para que se cumplan las normas”. Fiscal explica que la valorización es una técnica avalada por la UE “y lo que hay que hacer es vigilar para que se haga bien”.

El consejero se muestra dispuesto a ayudar al Ayuntamiento y recuerda que “nadie quiere que se vaya de Córdoba esta industria”, aunque “otra cosa es el sitio físico donde se sitúa”.