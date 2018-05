La Junta impone 54 multas en un año a dueños de perros peligrosos

La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía tramitó a lo largo del pasado año 2017 un total de 276 expedientes sancionadores contra propietarios de animales de compañía en la provincia de Córdoba, por el incumplimiento de la normativa que rige en esta materia.

Además, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, el balance anual del Registro de Animales de Compañía de Andalucía, que gestiona Justicia e Interior, establece que, de los expedientes sancionadores incoados en la provincia de Córdoba, 54 fueron a propietarios de perros potencialmente peligrosos, el 19,5 por ciento del total, y 222 a dueños del resto de animales de compañía.

La normativa contempla como infracciones graves la no inscripción en el Registro, no realizar vacunaciones y tratamientos obligatorios, circular con un perro potencialmente peligroso sin cadena ni bozal o no mantener a los animales de compañía en buenas condiciones higiénico-sanitarias.

Por su parte, entre las que se consideran como muy graves se incluyen la tenencia de perros potencialmente peligros sin licencia, la mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna y el abandono de la mascota, por no atender el requerimiento para recuperarla en el plazo de cinco días, entre otras.

INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO

Al margen de ello, el Registro Central de Animales de Compañía contabilizó 21.772 altas en 2017 en la provincia de Córdoba, según el balance anual de un trámite administrativo que facilita identificación y vigilancia de las mascotas a través de los protocolos establecidos en este servicio.

La inscripción en este registro constituye una obligación de los propietarios que permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia, ante enfermedades transmisibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida o robo, o la intervención por maltrato.

De las mascotas cordobesas inscritas el pasado año en el Registro Central de Animales de Compañía, 20.532 son perros, mientras que 1.098 son gatos, 94 son hurones y 48 son animales de otras especies.

CERCA DE 350.000 ANIMALES

Con estos datos, en la provincia de Córdoba hay actualmente registrados cerca de 350.000 animales de compañía, en concreto 346.315 animales de compañía, lo que supone el 12 por ciento de toda Andalucía, de los cuales 334.789 son perros, 8.537 son gatos; 2.599 son hurones, y 390 son animales de otras especies diversas.

De los perros inscritos en el Registro Central de Animales de Compañía, 5.579 son perros potencialmente peligrosos, que, con carácter general, se califican así cuando pertenecen a una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula, tienen capacidad de causar lesiones graves a las personas o a otros animales, o también daños materiales.

De la identificación, inscripción, modificación o cancelación del registro de los animales de compañía se encarga el personal veterinario autorizado por los órganos colegiados de cada provincia con los que colabora la Junta, una red integrada en Córdoba por más de 370 profesionales.