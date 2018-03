La Junta da luz verde al adelanto de servicios a las parcelaciones

La Junta ya ha dado luz verde al adelanto de servicios básicos como luz, agua y saneamiento a las parcelaciones en suelo urbano y urbanizable que tengan plan parcial aprobado y sin necesidad de llegar a la fase más compleja, la de los proyectos de reparcelación y urbanización. En Córdoba, Urbanismo estima que hay más de una veintena de urbanizaciones en esa situación que se podrán beneficiar de la modificación de la LOUA que entrará en vigor con su publicación en el BOJA.

Según informa la Junta, el Consejo de Gobierno ha acordado hoy manifestar su criterio favorable a la proposición de ley, que ha sido suscrita por todos los grupos del Parlamento andaluz, para garantizar el acceso provisional a los servicios básicos en viviendas de primera residencia. Ya solo falta su aprobación por el Parlamento para que pueda publicarse en el BOJA.

Según indica la Junta, "la norma dará seguridad jurídica a los titulares de estas edificaciones, para los que una reforma legal abrió en 2016 la posibilidad de incorporarlas al proceso urbanístico de los municipios, aunque sin las medidas transitorias de acceso a suministros básicos de electricidad, agua y saneamiento que sí se aplicaron a las edificaciones aisladas situadas en suelo no urbanizable y susceptibles de regularización". Al extender ahora estas medidas a los asentamientos, añade la Junta en una nota, "en las mismas condiciones y plazos, se asegura la igualdad de derechos de todos los propietarios". El plazo previsto para la dotación de servicios provisional es de dos años y las viviendas tendrán que reunir unos requisitos.

La proposición implica cambiar la Ley 1/2016, de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que en su disposición adicional cuarta estableció las normas aplicables a estos procesos. Para ello se introduce un nuevo apartado que faculta a los municipios para autorizar el acceso provisional a los citados servicios en los asentamientos incorporados al proceso urbanístico, siempre que los municipios cuenten ya con el planeamiento de desarrollo aprobado, es decir, el plan parcial. El Consejo del Movimiento Ciudadano estima que en Córdoba puede haber unas 25 parcelaciones que se pueden beneficiar en cuanto entre en vigor, pero que se puede llegar a más de 40 del más de centenar existente.

Según explica la Junta, el cambio legislativo de 2016, que ahora se mejora, permite a los titulares de viviendas de primera residencia en las que ya ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística regularizar su situación siempre y cuando tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o de especial protección y no estén afectadas por expedientes administrativos. En Córdoba ha tenido poca aplicación, ya que la mayoría de las parcelaciones en suelo no urbanizable están en zona inundable o protegida.

El proceso de incorporación al planeamiento incluye la inscripción de los inmuebles en los registros de la propiedad, el acceso provisional a los servicios básicos, y la adopción de medidas correctoras urgentes para eliminar impactos paisajísticos y ambientales, especialmente sobre los recursos hídricos, según aclara la Junta.

La solicitud del adelanto fue una petición del Consejo del Movimiento Ciudadano. Urbanismo presentó una primera propuesta, que modificó la Junta, que ha admitido parte del planteamiento de IU, pero no todo. El documento fue rubricado por todos los grupos parlamentarios.