La Junta contabiliza este verano en Córdoba 23 agresiones a sanitarios

La Consejería de Salud ha registrado del 1 de junio al 31 de agosto de este año 23 agresiones a sanitarios en la provincia de Córdoba, según informó ayer la consejera de Salud, Marina Álvarez, en la comisión de salud del Parlamento andaluz. Álvarez reiteró la «sensibilidad y compromiso» del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con las agresiones a profesionales, ante las que pidió «tolerancia cero», y precisó que desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto se han producido en Andalucía 213 agresiones, 52 físicas y 161 no físicas, siendo Málaga la provincia que más casos ha registrado, 49.

En Sevilla ha habido 43, 30 en Jaén, otras 23 en Huelva, 19 en Cádiz, 17 en Almería y 9 en Granada. La consejera incidió en que «se trata de un tema muy sensible, que ha aumentado en los últimos años en todas las comunidades, y que exige una respuesta de toda la sociedad en su conjunto». Álvarez recordó que Andalucía fue la primera comunidad en poner en marcha en el 2005 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz y que desde entonces también cuenta con el Registro Informático de Agresiones (RIAC). Este plan establece un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario. Incluye la asesoría jurídica al personal agredido, apoyo psicológico si lo estima conveniente, formación y diferentes medidas y protocolos con el objetivo de prevenir y minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir los profesionales en sus centros de trabajo.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN / Ayer en el Parlamento andaluz la popular Ana Mestre lamentó que «crezcan las agresiones» y dijo que «todas las medidas puestas en marcha son insuficientes». Aseguró que estos ataques «se deben a que se generan expectativas, mientras hay demoras y reticencia por parte de ciertos profesionales a derivar a pruebas diagnósticas, por lo que aumenta la crispación». Además, afirmó que el plan de verano «es una auténtico fracaso año tras año». Por su parte, desde Podemos Juan Antonio Gil expuso que el protocolo de actuación «no ha servido» y que el origen de estas agresiones «es la escasez de recursos, por lo que no se trata de poner más o menos vigilantes de seguridad sino de que los centros de salud cuenten con los recursos necesarios y los cupos no se vean desbordados». La diputada de C’s Marta Escrivá apuntó que los profesionales «tienen que sentirse seguros y tranquilos» y aseguró que las medidas en marcha no son «suficientes». Inmaculada Nieto, de IU, abundó en la «incidencia de los recortes en estas situaciones, ya que la falta de personal y recursos genera un clima propicio para elevar el número de agresiones».