La Junta cierra hoy el plazo para siete derechos de aguas mineromedicinales

El periodo para presentar ofertas para explotar siete yacimientos de aguas minero-medicinales, minero-industriales y termales en Córdoba finaliza hoy. La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo abrió el plazo el 12 de mayo y fijó tres meses para que aquellas empresas que pudieran estar interesadas hicieran sus ofertas, en las que se tendría en cuenta la inversión a realizar, la calidad del proyecto y la solvencia del solicitante. Los siete aprovechamientos están situados en los términos de Córdoba (Valdelashuertas, El Chaparral de Méndez y Los Villares), Lucena (Mercader), Adamuz, Aguilar (Santa Rosa) y Baena (Cuesta Paloma). Con respecto al aprovechamiento del manantial situado en el parque periurbano de Los Villares, que generó un amplio debate municipal hace más de una década, no se había presentado hasta el día de ayer ninguna empresa, por lo que si durante el día de hoy no concurriera ninguna sociedad la Junta de Andalucía retiraría este recurso y ya no se volvería a ofertar. Así, lo aclararon ayer fuentes de la Administración andaluza, que explicaron que el proyecto de Los Villares tiene unos requisitos especiales al encontrarse en una zona protegida, por lo que resulta más complicado a las empresas optar a este recurso al presentar más requerimientos para poder explotarlo.

El anuncio de la Delegación Territorial de Economía, publicado en el BOJA del 11 de mayo, establece que será una mesa encabezada por el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, la que revisará las solicitudes y dictará la adjudicación. Esta mesa está previsto que se reúna al próximo 23 de agosto. Tras resolverse el concurso, la empresa adjudicataria deberá demostrar que el yacimiento no ha perdido las propiedades por las que obtuvo la declaración de minero-medicinal o minero-industrial. De tratarse de un yacimiento de agua mineral natural, deberá cumplir también los requisitos del derecho 1798/2010, que regula la explotación y comercialización de aguas minerales para consumo humano.

En la actualidad solo existe en la provincia un balneario, situado en Villaharta. Bajo el nombre de Balneario Aguas de Villaharta, remonta su origen a 1873. Pero también había constancia de otros proyectos en explotación ubicados en Montoro (Arenosillo), Lucena (Horcajo de Lucena) y Santaella, durante el pasado siglo XIX. No hay ahora mismo ningún aprovechamiento de aguas minerales para el consumo humano después de que hace una década Zumos Pascual decidiera clausurar la planta envasadora que tenía en Zambra y que había adquirido en el 2004 por 20 millones de euros a unos inversores cordobeses.