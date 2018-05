La Junta afirma que esta semana termina el 80% de obras en colegios

La Delegación de Educación aseguró ayer a este periódico que en esta semana tendrá terminadas 25 obras, el 80% de las 36 actuaciones previstas en una primera fase en la provincia para mejorar la climatización de los centros educativos, en las que tiene previsto invertir 2,1 millones de euros. Además, señaló que el resto de las obras, otras siete, finalizarán en la segunda quincena de mayo. Se trata de unas primeras obras en unos centros seleccionados que en la capital solo llegan a 15 de los 85 centros existentes en los que, según el diagnóstico del Ayuntamiento, el 25% precisa de arreglos urgentes.

Luego hay cuatro actuaciones más que se incluyeron en el plan dado a conocer el pasado mes de marzo y que se harán posteriormente dada su envergadura. Según la Junta se llevarán a cabo en verano por seguridad del alumnado, pero los trámites (proyectos, licitación, etc.) ya están listos o en marcha para que comiencen. No obstante, la Delegación de Educación no supo precisar en qué centros se está actuando o se ha actuado ya de los previstos en esta primera fase, pero que no está contentando a las asociaciones de padres y madres pues ven que la mejora del aislamiento de las carpinterías exteriores, que son la mayoría de las actuaciones, no servirán si en el aula no hay aire acondicionado y se siguen manteniendo temperaturas por encima de los 30 grados. Así lo señaló una portavoz de la Plataforma Niños del Sur, que afirmó que estarán pendientes cuando llegue el calor de cuál es el bienestar en las aulas de los centros. De las 36 actuaciones, 15 son en colegios de la capital y el resto en la provincia. La mayoría son obras de mejora del aislamiento de las carpinterías exteriores, junto a climatización del comedor o creación de sombras en espacios exteriores.

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, presentará hoy por su parte el proyecto de climatización de los centros docentes en el que lleva tiempo trabajando el Ayuntamiento.