El juez decano avisa del "colapso" del juzgado de cláusulas suelo si no se refuerza

El juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, avisa que el juzgado de cláusulas suelo, habilitado en el Juzgado de Primera Instancia número 9-bis, está "abocado al colapso total y absoluto", si el juez de refuerzo no se resuelve "pronto" por parte del Ministerio de Justicia.

En concreto, el juzgado ha recibido un total de 1.717 demandas desde su creación el día 1 de junio de este año hasta mediados de octubre, todo ello tras el plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En una entrevista con Europa Press, Miguel Ángel Pareja informa de que ya se han celebrado las primeras audiencias previas, si bien manifiesta que el análisis desde su creación es "muy agridulce", porque él apoyó "ingenuamente" crear este juzgado específico, "bien dotado y que cumpliese con su función".

Sin embargo, considera que "no se están cumpliendo los compromisos, no por falta de la administración que presta los apoyos, porque la Junta de Andalucía cumple con lo que el Consejo General del Poder Judicial le dijo", dado que ha puesto un gestor, un tramitador y un personal de auxilio, aunque "debiera aportar otro tramitador antes de que acabe este mes de octubre", apunta.

No obstante, advierte de que "el problema radica en que iban a poner al frente del juzgado a un juez de práctica, pero no fue posible porque no se cubrió la plaza de Córdoba y sí otras de España", motivo por el que se tuvo que "buscar una alternativa", aunque "no fue hasta septiembre cuando, gracias a los esfuerzos de la sala de gobierno, la magistrada que estaba de refuerzo en los juzgados de lo Social, Elvira Pérez, y los magistrados de lo Social, se consiguió paliar el problema de la falta de juez".

Y es que, la citada magistrada de refuerzo asumió llevar el juzgado de cláusulas suelo a la vez que el refuerzo en lo Social, mientras que "la mitad del refuerzo la asumían los jueces de lo Social haciendo un esfuerzo, tratando que la administración de justicia funcione y el ciudadano tenga una respuesta lo más rápida posible", valora el juez decano.

Pero a ello se ha sumado "el problema" de la marcha de uno de los jueces de lo Social, de manera que la citada magistrada se ha hecho cargo de dicho juzgado, y "aún así, se ha comprometido a llevar los dos juzgados, porque los señalamientos eran llevaderos", explica Miguel Ángel Pareja, quien comenta que salió a concurso una comisión de servicio para un juez de carrera, pero "no está todavía resuelta".

LOS SEÑALAMIENTOS "COINCIDEN"

De este modo, el juez decano avisa que "si no se resuelve la comisión de servicio antes del día 3 de noviembre, dicho día la magistrada tiene señalamientos coincidentes del Juzgado de lo Social número 2 y el juzgado de cláusulas suelo". Ante ello, indica que "se intentará por todos los medios compaginar de alguna manera o reorganizar las agendas para evitar la mínima merma posible de los derechos de los ciudadanos y que se les dé una pronta satisfacción".

En cualquier caso, recuerda que "el juzgado se creó en junio y hasta septiembre no ha habido posibilidad material de adjudicarle un juez, que encima era con funciones compartidas con el Juzgado de lo Social y que desde octubre está a cargo de un Juzgado de lo Social y del juzgado de cláusulas suelo".

En este sentido, Miguel Ángel Pareja remarca que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "se comprometió a designar un juez y no lo ha hecho", mientras que "la Junta de Andalucía se comprometió a poner los funcionarios y los puso".