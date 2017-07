Los jueces no descartan ir a la huelga si no hay mejoras

No es la principal opción ni por ahora se va a tomar una decisión al respecto, pero los jueces no descartan ir a la huelga si no se atienden sus demandas para mejorar la Administración de Justicia. De momento, lo que se está decidiendo en cada ciudad española es si el colectivo se adhiere al documento de propuestas para mejorar la Justicia que han elaborado a nivel nacional las cuatro asociaciones judiciales mayoritarias. Y en el caso de Córdoba, el debate y la votación se producirán en la junta de jueces convocada para mañana.

Las reivindicaciones de los jueces se resumen en tres grandes líneas: reforzar la independencia judicial; la modernización de la Administración de Justicia para dotarla de calidad y eficacia, y la mejora de las condiciones profesionales. Las propuestas, que las cuatro asociaciones de jueces presentaron la semana pasada al ministro de Justicia, Rafael Catalá, se concretan, por ejemplo, en la modificación del nombramiento de vocales del CGPJ; incrementar la plantilla de jueces; racionalizar la planta judicial; evitar la precarización judicial suprimiendo las figuras de sustitución y refuerzo; la «implantación urgente» de unas cargas máximas de trabajo y la recuperación del régimen de vacaciones.

El juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, explicó ayer que en la junta de jueces convocada para mañana «se decidirá si nos adherimos a las propuestas de las asociaciones», algo que en las grandes ciudades y mayor parte de las capitales españolas ya se ha votado obteniendo «unanimidad en el apoyo». Respecto a la huelga, algo que no se debatirá, Pareja señaló que «existe esa posibilidad», aunque «como último recurso» que «deseamos que no sea necesario». A su entender, esa opción tendría que ser «estudiada con mucha prudencia dadas las consecuencias que dicha medida puede acarrear».