Johan Galtung: «Trump es un caso psiquiátrico, sufre autismo y paranoia»

El sociólogo y matemático noruego Johan Galtung tuvo ayer palabras muy duras para definir la política del presidente estadounidense en el marco del debate organizado por la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. «Trump es un caso psiquiátrico, sufre autismo, narcisismo y paranoia», declaró en un encuentro junto al filósofo iraní Ramin Jahanbegloo para reflexionar sobre Paz y no violencia en la era Trump, presentado por Manuel Torres, catedrático de Historia del Derecho de la UCO. «EEUU ha elegido a Trump presidente porque su locura es la misma que la de Trump», agregó. Galtung sustentó sus consideraciones en que EEUU es «el país más beligerante de la historia reciente» y añadió que los estadounidenses no pueden rechazar a su mandatario porque sería «negar su propio sistema democrático». Jahanbegloo subrayó que «estamos bajo el influjo de la era Trump» porque el presidente americano no es el único líder mundial de tales características. «Está también Erdogan, Putin y otros presidentes», manifestó. «El populismo se ha extendido por otros países», dijo, mientras Jahanbegloo aseguró que «tenemos malos políticos en el mundo. Ya no hay líderes morales», lamentó.