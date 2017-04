IU pone en marcha una campaña contra los «recortes» de los PGE

Izquierda Unida ha puesto en marcha la campaña #Córdobasinrecortes, para denunciar cómo los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «atacan» una vez más a la provincia de Córdoba y a los cordobeses. El secretario de Organización provincial de la formación, Sebastián Pérez, manifestó ayer que los PGE son «una auténtica humillación y un hostigamiento a la provincia», por lo que anunció que dentro de esta campaña van a organizar una serie de movilizaciones, uniéndose a colectivos y plataformas que también van a protestar por ello.

La primera movilización de la campaña será hoy, a las 12.00 horas, cuando participarán en el corte de la carretera N-432, a la altura de Castro del Río, junto al Ayuntamiento de dicha localidad y otros pueblos afectados. Sebastián Pérez calificó de «una auténtica vergüenza» el hecho de que a cada cordobés, en base al proyecto presupuestario del Gobierno del PP, solo le corresponderían 73 euros de inversiones, frente a los 184 euros de la media nacional, lo que ha provocado que no aparezcan en las cuentas o que lo hagan, pero con cantidades insignificantes, proyectos como la nueva Comisaría de la Policía Nacional en Córdoba, la mejora de la salida a la A-4 desde El Arenal, el arreglo de la CH-2 entre la Entidad Local Autónoma (ELA) cordobesa de Encinarejo y Almodóvar del Río (Córdoba) o la conversión en autovía de la N-432, entre otros.

María Liñán, coordinadora local de IU en Córdoba capital, afirmó que con estos PGE se ve que «al Gobierno central no le interesa lo más mínimo Córdoba, a la que está convirtiendo en un desierto industrial», pues además no «ha hecho nada» por los trabajadores de la antigua fábrica Carbonell. Además, dijo, «se nos prometieron planes de empleo que no aparecen». Liñán criticó que José Antonio Nieto, «exalcalde de la ciudad y hoy un alto cargo, no ha movido lo más mínimo para que en esta ciudad cambien las cosas».

Por su parte, el portavoz de IU en la Diputación, Francisco Ángel Sánchez, señaló que «las inversiones en la provincia son un insulto a la inteligencia» y enumeró las escasas inversiones en los presupuestos para la N-432, «la carretera con más índice de peligrosidad»; el cercanías entre Palma del Río y Villa del Río, «que no hay voluntad de ponerlo en marcha», o el arreglo del segundo tramo de la CH-2 desde Encinarejo a Almodóvar, «que mantiene a la población engañada y enfadada».