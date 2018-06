IU insiste en que la ayuda a domicilio será municipal

El responsable de Servicios Sociales en el Ayuntamiento, Juan Hidalgo, insistió ayer en que el servicio de ayuda a domicilio será municipal, aunque dejó claro que el proceso para conseguirlo es «laborioso técnica y administrativamente» y largo. Hidalgo manifestó que la fecha en la que la municipalización sea efectiva «no es lo que más importa». «Este grupo político está empeñado en municipalizar» y «lo importante no es la fecha, lo importante es llegar a buen puerto». Además, y en caso de que no dé tiempo en este mandato, no teme que el próximo gobierno local cambie de planes. «Lo importante es seguir en este camino, que sea esta corporación o la siguiente la que lo ponga en marcha, no debe preocupar», dijo.

El sindicato CTA criticó el jueves el retraso de la municipalización. El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, lamentó ayer las expectativas creadas, «que no se cumplen».