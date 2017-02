IU exige cambiar el marco legislativo para prevenir la pobreza energética en Córdoba

Con que cada uno de vosotros/as.políticos y gente que come de lo público,echara una manita de su blsillo todos los meses para estas personas en Córdoba capital..creo que se arreglaba este tema. Con 100 euritos que pusierais cada uno de vuestro(nuestros impuestos)dinero,ya arreglabamos la pobreza energética en la capital.Córdoba no es tan grande y tampoco creo que sean milesss de casos. Venga,lo propongo al pleno,prueben un año siquiera, 12 meses a 100 pavitos al mes..No sois tan solidarios,tan todo para todos etc..?? pues venga señora Doblas.