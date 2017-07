IU denuncia la brecha salarial del personal sanitario andaluz

La recién creada área provincial de Salud de Izquierda Unida en Córdoba presentó ayer los datos del balance que ha realizado sobre el estado de la sanidad pública andaluza, señalando la «abismal» diferencia salarial del personal sanitario andaluz en comparación con el personal de otras comunidades autónomas. Tanto José Aguza, miembro de la comisión, como Sebastián Pérez, responsable de Organización provincial de IULV-CA en Córdoba, denunciaron que esta brecha salarial «puede llegar a los 13.270 euros entre el médico mejor pagado y el peor pagado de distintas comunidades como el País Vasco, Andalucía, Murcia o Extremadura». Además, señalaron que, en el caso de los enfermeros, «esta diferencia puede oscilar entre los 7.125 y los 5.000 euros». Aguza añadió también que «esta diferencia sitúa a Andalucía a la cola de España frente al País Vasco, Navarra o Canarias, que tienen los salarios más elevados».

Desde la comisión responsabilizan al Complemento del Rendimiento Profesional (CRP) de gran parte de la mala situación laboral del personal del Servicio Andaluz de Salud SAS, argumentando que «al personal hay que retribuirle digna y correctamente por el desempeño de sus funciones, y nunca por producir» y recalcando que «los servicios públicos no son un producto mercantilista». Asimismo, Aguza afirmó que «este CRP, que obedece principalmente a la consecución de objetivos de las unidades de gestión clínicas, no es en absoluto equitativo y, además, no todos los trabajadores se benefician de él». Con esto, Aguza también explicó que «este año, en la provincia de Córdoba, 109 directores de unidades clínicas y centros de salud y 32 directores de hospitales se han embolsado 1.092.000 euros, mientras que los profesionales del SAS, que son en torno a 9.335 personas y las que de verdad tienen el mérito de este trabajo, se han repartido aproximadamente 16,5 millones de euros, haciendo así que algunas personas perciban solo 1.000 euros anuales extra y, en algunos casos, poco más de 500 euros».