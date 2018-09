IU Córdoba ve con generosidad que Rodríguez sea la número 1

IU Córdoba ve con generosidad que la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, sea la que encabece la candidatura de unidad Adelante Andalucía. A Sebastián Pérez, secretario de Organización de IU, no le ha sorprendido la postura de Antonio Maíllo, el coordinador regional, por «su alta capacidad de pensar en el colectivo» y, aunque reconoce que es «una lástima» que un político de su preparación no sea cabeza de lista, desde IU entienden «que el proyecto colectivo esté por encima de los intereses personales e incluso de los intereses de partido». «Maíllo ha demostrado su generosidad y esta no es sino una muestra más de que en los procesos de unidad de la izquierda se anteponen los objetivos de transformación y de mejora de las condiciones de la clase trabajadora en Andalucía a todo lo demás». García considera muy positivo que Teresa Rodríguez sea mujer y una persona «con gran capacidad de liderazgo en la izquierda». El secretario de Organización informó de que en Córdoba se va avanzando en la confluencia, al tiempo que destacó «la fuerza municipalista de IU». Negó, eso sí, que de momento haya nombres sobre la mesa para encabezar la futura plancha.