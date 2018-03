IU alerta de que la ley de Memoria Democrática no se está cumpliendo

IU denunció ayer, en el aniversario de la ley de Memoria Democrática de Andalucía, el incumplimiento de esta norma que nació, como reconoció Alba Doblas, «con muchas expectativas pero con nulo presupuesto». Para la concejala de IU y secretaria general del PCA en Córdoba esta ley es «necesaria e imprescindible para recuperar la memoria de las víctimas y de la lucha por la democracia, tras el golpe de Estado que provocó una de las mayores tragedias de este país», dijo.

Por su parte, Luis Naranjo, exdirector de la Memoria Democrática de Andalucía y uno de los impulsores de esta norma, exigió al PSOE y a Ciudadanos que «realmente se cumpla la ley», para lo que, a su juicio, «hace falta más inversión, tener en cuenta los recursos que ya existen y más voluntad a nivel de desarrollo reglamentario». Naranjo pormenorizó cada uno de los compromisos de la norma que no se están cumpliendo como son la elaboración de un censo oficial de víctimas «que reconozca desde el punto de vista político lo que fue el genocidio andaluz» o el impulso a las exhumaciones. Naranjo achacó a la falta de desarrollo reglamentario el escaso desarrollo de la ley. Por ejemplo, en el caso de que aparezcan evidencias de genocidio, la Junta tiene la obligación de actuar de oficio en las exhumaciones, algo que no está ocurriendo por la ausencia de un nuevo protocolo exhumatorio. En este ámbito, también lamentó el escaso presupuestario dedicado a las exhumaciones --IU cifró en un millón de euros esta partida-- y critica que se estén externalizando trabajos en lugar de hacerlos con recursos de la Junta. También lamentó que las empresas que se favorecieron de los trabajos forzosos de los republicanos en campos de concentración no hayan contribuido a reparaciones materiales, y que no se haya puesto en marcha un temario en los colegios para dar a conocer «el relato real de lo que ocurrió».