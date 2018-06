Isabel Ambrosio: "No va a haber ningún inconveniente en llegar a acuerdos con el Cabildo"

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha expresado hoy su voluntad de negociar con el Cabildo unas nuevas condiciones del convenio para el espectáculo nocturno de la Mezquita-Catedral, que expira dentro de dos meses y que la Iglesia ha denunciado para que no se prorrogue de manera automática. La regidora cordobesa ha informado de que esta misma mañana pretende establecer una reunión con el Cabildo para iniciar la negociación del nuevo convenio, en la que estará presente la Delegación municipal de Presidencia y la de Turismo.

La alcaldesa se ha mostrado convencida de que no va a haber "ningún inconveniente en llegar a acuerdos", ya que el Ayuntamiento y ella misma consideran que este espectáculo es una oferta "de primera calidad" para Córdoba y para tratar de ampliar las pernoctaciones en la ciudad. Asimismo, aunque ha agradecido el ofrecimiento de José María Bellido para mediar entre el Ayuntamiento y el Cabildo, la alcaldesa le ha recordado que no ha tenido hasta ahora "ningún inconveniente ni dificultad" en sentarse "con cualquier agente económico o social, entidad o responsable de instituciones como el Cabildo para poder dialogar y probablemente llegar a acuerdos". En una comparecencia posterior, la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Carmen González, ha pedido al PP que deje de meter "bronca y cizaña", al tiempo que ha indicado que nadie entendería que ese espectáculo dejara de ofrecerse cuando nació hace 8 años por una iniciativa conjunta del Ayuntamiento y el Cabildo.

En cualquier caso, la alcaldesa ha recordado que el espectáculo El alma de Córdoba surgió de una iniciativa pública, con fondos del Plan de Excelencia Turística y del propio Ayuntamiento de Córdoba, y que por eso deben ser "lo suficientemente cuidadosos para que las nuevas condiciones del convenio tengan que ver también con el origen y producto del que estamos hablando".

Comisión sobre la titularidad de la Mezquita

En último lugar, Isabel Ambrosio se ha referido al informe sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral que el Ayuntamiento encargó a un grupo de expertos, encabezado por Mayor Zaragoza, para decir que aún no está sobre su mesa, es decir, que no está concluido. Además ha informado, a preguntas de los periodistas, que la ahora la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, que formaba parte de esta comisión, ha pedido dejar de formar parte de la misma al asumir sus nuevas responsabilidades. La egabrense no será sustituida porque, según ha explicado Ambrosio, la base del documento está prácticamente elaborada y no es necesario.