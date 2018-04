Las inversiones del 2018

Todos los presupuestos generan expectativas, ya que dan idea de las iniciativas que van a ejecutarse, y los del Estado no han sido una excepción. Una vez conocidos los planes del Gobierno y las cantidades con las que piensa ejecutarlos, toca desgranar las cifras y prever lo que pueden dar de sí en lo que queda de ejercicio que, entre que se aprueban o no, será poco. Como punto de partida, las cuentas tienen una de cal y otra de arena. Por primera vez desde el inicio de la crisis, Córdoba consigue más dinero para inversiones, 81,9 millones, que un año antes (un 41% más), remonta cinco puestos en el ránking de inversión por habitante, donde en el 2017 ocupaba el último, pero continúa en la cola y a gran distancia de la media andaluza y nacional.

Por ferrocarril

La inversión más importante es el ramal del AVE en Almodóvar, que evitará llegar a Córdoba en los viajes entre Sevilla y Málaga, acortando tiempo en el trayecto. Los presupuestos contemplan 12,4 millones para este proyecto que está en la fase de redacción, por lo que hasta que no finalice esa etapa, no podrá salir a concurso la obra. Con lo que suele demorarse una adjudicación, difícilmente dará tiempo de ejecutar los 12,4 millones en lo que quede de ejercicio tras la aprobación.

Sobre el papel solo aparecen 1.000 euros para el cercanías, pero el Gobierno garantiza su puesta en marcha con los 155 millones destinados a los transportes ferroviarios declarados obligación de servicio público, como es el caso del que unirá Alcolea y Villarrubia. Sin embargo, no hay dinero para las estaciones del Parque Joyero y Chinales, que tendrán que esperar. El ADIF tiene partidas de 29 millones para el AVE y de 4 para la línea convencional, a los que se suman los 7,7 de Renfe.

Por carretera

Una de las sorpresas de las cuentas ha sido el aumento de presupuesto para la nueva salida de la A-4, que de 100.000 euros (más 400.000 de las enmiendas del 2017) pasa a 3,9 millones. La obra que está a punto de empezar se ha adjudicado por 682.729 euros, por lo que el resto será para una segunda fase que pretende ampliar el carril al que llegan los vehículos cuando abandonan la autovía. Este año difícilmente se gastará todo, ya que, además del inicio de la obra ya adjudicada, como mucho, podría salir a concurso la segunda fase.

Por cuarto año está presente el segundo tramo de la variante Oeste, el que unirá las carreteras de Palma y del Aeropuerto, aunque con cantidades mayores a las del año pasado, cuando solo se contemplaron 100.000 euros, mientras que ahora se recogen 2 millones. Para ejecutarlos hay que correr, ya que difícilmente dará tiempo a algo más que licitar la obra y, a lo mejor, ni a eso, ya que el proyecto está en revisión.

La carretera más demandada, la autovía A-81 de la Badajoz-Granada (N-432) aparece con 56.000 euros para el tramo entre Badajoz y Espiel; 225.000 para el de Espiel a Córdoba; y 919.980 para el de Córdoba a Granada. En total, son 1,2 millones los plasmados en el anexo de inversiones. No obstante, el PP asegura que hay más dinero contemplado para los estudios previos (ya que los anteriores caducaron y hay que reiniciarlos), en total 3 millones que resultan de las asignaciones que afectan a varias provincias y del dinero no empleado en la anualidad anterior. Como adelantó este periódico hace un año, en esta fase con estudios informativos nuevos, habrá un tramo, el de Espiel a Córdoba, en el que se hará desdoblamiento de la calzada de la N-432, es decir, que se aprovechará el trazado para ampliar carriles pero no se hará uno nuevo debido a las dificultades ambientales por la afección a espacios naturales protegidos.

En carreteras hay 4,5 millones para conservación, 390.000 para seguridad vial y 50.000 euros para la variante de El Viso. A estos se unen, según la información facilitada por el PP, 600.000 euros para las barreras acústicas en la autovía. En cambio, no aparece nada para la mejora de la Cuesta del Espino.

Por el aire

Con un aeropuerto con la pista a pleno rendimiento desde el 1 de febrero y con posibilidad de acoger vuelos comerciales a partir del 26 de abril gracias al AFIS, solo cabe su mantenimiento, para lo que las cuentas contemplan 3,8 millones. Entre las tareas pendientes del Gobierno solo queda la presentación del plan de márketing para ver hacia dónde dirigirá sus pasos el aeropuerto, ya que proyectos como la terminal, los hangares o la plataforma siguen siendo impensables ahora mismo.

Cultura y otros

Como era de esperar, la biblioteca de los Patos es otra de las intervenciones importantes, con 3,5 millones reflejados en el documento, la misma cantidad del 2017, año en el que han seguido paradas las obras. Menos suerte corre el Museo Arqueológico, que de 500.000 euros (no usados tampoco) pasa a 300.000. En cuanto a las dos nuevas comisarías, y según fuentes del Gobierno, se incluyen en las inversiones de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde podrían contar con 600.000 euros. Otras partidas destacadas son los 10,2 millones para infraestructuras en la cuenca del Guadalquivir; los 2,2 para abastecimiento, y los 1,4 para restauración hidrológica-forestal. A estos se unen 1,3 millones para El Cabril de los 1,8 de Enresa, También hay 270.000 euros para las obras de rehabilitación del centro de atención a personas con discapacidad física de Pozoblanco y 119.220 para la terminación de la oficina de la seguridad social de Lucena. Ahora solo queda esperar que se aprueben y que realmente se utilicen.