Una innovadora 'app' de alumnos de la Loyola gana en el programa Akademia

Por segundo año consecutivo la Universidad Loyola ha desarrollado, en colaboración con Fundación Bankinter, el programa Akademia You Project, que se ha convertido en referente a nivel nacional en el ámbito de la educación de los jóvenes españoles en innovación y emprendimiento. A través de su metodología ágil e innovadora, el alumnado conoce las principales tendencias de innovación y las oportunidades y herramientas que esta les ofrece para construir su futuro.

En esta segunda edición han participado 28 estudiantes quienes, desde el mes de octubre, han recibido formación especializada y asesoramiento para desarrollar sus iniciativas emprendedoras.

CIVVIES, una app para viajeros

La app ‘CIVVIES’, elegida como el mejor proyecto de negocio, ha sido ideada por un equipo multidisciplinar formado por ocho estudiantes: Nicolás Amiano, de 4º del Doble Grado en ADE y Derecho; Pedro Arcas, de 2º del Doble Grado en ADE y Derecho; Luis Olmo, de 4º del Doble Grado de ADE Bilingüe y Derecho; Cristina Pérez y Lucía Presencio, de 2º del Grado en Comunicación; Carlos Javier Puerto, de 3º del Grado en ADE, y Pascual Sánchez y Francisco Sánchez, de 2º del Doble Grado en Derecho y Dual Business Degree.

Durante la presentación del trabajo, los estudiantes han explicado que ‘CIVVIES‘ es una app en la que se ofrece a los viajeros y a personas en su propia ciudad, en zonas que no conozcan, una red de usuarios con perfiles afines a sus propios gustos, con los que se podrán poner en contacto para que les hagan recomendaciones lúdicas, turísticas, culturales y gastronómicas. El jurado ha valorado especialmente la presentación realizada, así como el modelo de negocio, el trabajo de validación de la idea y el MVP (Producto Mínimo Viable).

Jurado

El jurado de esta final de Akademia You Project ha estado integrado por los inversores Miguel Angel Calero, de coSfera; Bartos Cañete, CEO de Voluteon, y Juan Macías, CEO deMartina.com; los mentores de los proyectos Mercedes Pérez, responsable de Emprendimiento de la Universidad Loyola Andalucía, y Álvaro Berbís, Vice President of Massachusetts Institute of Technology (MIT) Enterprise Forum Spain, y por parte de la Fundación Innovación Bankinter Pablo Lancry, Head of Entrepreneurs Program, y Raquel Puente, responsable del Programa Akademia.