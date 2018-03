Infraestructuras culmina la intervención en Cobo de Guzmán

La delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento, Amparo Pernichi, ha visitado las obras que se han llevado a cabo en la calle Cobo de Guzmán, con un presupuesto de adjudicación de 169.671 euros, un plazo de ejecución de casi 4 meses y que han servido, entre otras cosas, para favorecer la movilidad peatonal y mejorar su eficiencia energética. En dicha visita ha estado acompañada por la asociación de vecinos de Valdeolleros.

Pernichi ha explicado que “la calle presentaba, antes de la actuación, unos acerados sin adaptar a normativa de accesibilidad, una gran cantidad de baldosas en malas condiciones, un asfaltado deteriorado y un arbolado que casi en su totalidad estaba enfermo”. En este sentido, la actuación ha consistido en crear una calzada de 3,60 m. de anchura, aparcamientos solo a un lado de la misma con una anchura de 2,20 m y acerados de 3,00 m. en un tramo de la calle y de 3,50 m. en el otro tramo, precisamente para “favorecer la movilidad peatonal”.

Además, se ha mejorado la eficiencia del alumbrado público y se han retirado los arces y los naranjos que había en la calle, estos últimos se han trasladado al vivero municipal para recuperarlos y trasplantarlos en otras zonas de la ciudad, y se han sustituido por Koelreuteria paniculata (farolillo chino) en ambos acerados.

Como todas las obras de Mi Barrio es Córdoba las actuaciones fueron priorizadas por el Consejo de Distrito Norte Sierra y a lo largo del diseño y la ejecución, en esta caso en Cobo de Guzmán, se ha interlocutado con la asociación de vecinos de Valdeolleros. Mi Barrio es Córdoba 2018 también contempla actuaciones en Valdeolleros

La delegada ha señalado que una vez acabada Cobo de Guzmán, Infraestructuras seguirá los trabajos en el barrio de Valdeolleros, reformando en este caso la calle que es continuación de Cobo de Guzmán, Espoz y Mina, así como la única plaza de encuentro con que cuenta Valdeolleros, en la que aprovecharemos para darle mayor amplitud a la zona de estancia y mejorar las sombras con el objetivo de hacer de dicha plaza un lugar de confluencia más amable.

Con este proyecto, que se ha dotado con una inversión de partida de 200.000 euros, unido a los anteriores y sin tener en cuenta el Plan de Mantenimiento de Firme y las actuaciones en materia de eficiencia energética, supone que en 3 años se habrá invertido en Valdeolleros casi 600.000 euros frente a los 185.000 del mandato del PP.

No obstante, somos conscientes de que “la justicia no es ni ha sido nunca un reparto equitativo. Para generar igualdad es necesario hacer un mayor esfuerzo en donde más se necesita y donde mejoramos la vida de mayor cantidad de personas, de modo que la comparativa no sería relevante si realmente no

hiciera falta esa inversión. Nos queda mucho trabajo por delante para dejar Valdeolleros en las condiciones de accesibilidad y sostenibilidad necesarias, y no solo en ese barrio sino en muchos de la ciudad”