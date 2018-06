La incubadora de empresas no logra los 2 millones de fondos europeos

El proyecto de la incubadora de empresas bautizada como Biotech ha recibido un importante varapalo al no lograr los 2 millones de fondos europeos que esperaba. El 1 de marzo representantes del Ayuntamiento, de la Junta, de la UCO y de la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico) presentaban en el centro de recepción de visitantes el proyecto de una incubadora dedicada a la biotecnología que iba a instalarse en Rabanales 21 y que iba a tener capacidad para acoger a 30 empresas y crear 180 empleos. La iniciativa no era nueva, ya que sus impulsores llevaban tres años trabajando en ella. Su presupuesto, 2,5 millones, se dividía en 1,9 millones que aportaba el organismo municipal Imdeec, 275.000 euros que ponía la UCO y otros 275.000 procedentes de la fundación Fibico. No obstante, la idea era recibir una subvención de 2 millones de fondos Feder, que cubrían el 80% del proyecto. En aquel momento solo se había presentado una empresa, por lo que los promotores de la iniciativa daban prácticamente por hecho la concesión.

Sin embargo, ayer, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, daba a conocer el desenlace de la convocatoria de ayudas a proyectos de incubadoras de alta tecnología, publicado en el BOE la semana pasada. Ni la incubadora de Córdoba, que ha logrado 57,76 puntos, ni otra prevista en Linares (Jaén), que ha obtenido 66,25, han resultado seleccionadas por la Fundación Incyde. En cambio, otra iniciativa centrada en la gestión sostenible del agua, solicitada por la Fundación Cajamar para El Ejido (Almería), con 87 puntos, ha resultado agraciada con 2,5 millones, ya que su propuesta está presupuestada en 3,2.

Bellido criticó ayer a la alcaldesa por ocultar esta información, y aseguró que exigirá responsabilidades, ya que «alguien debe irse, no sé si el gerente o la presidenta» del Imdeec, por el «ridículo espantoso». El Ayuntamiento no se pronunció ayer sobre el tema pero la presidenta del Imdeec, Mar Téllez, dará hoy explicaciones.