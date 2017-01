Impulsan en Córdoba una plataforma para mejorar la sanidad pública

Un grupo de ciudadanos, pertenecientes a distintos ámbitos, entre ellos el movimiento ciudadano cordobés, han impulsado en Córdoba la Plataforma Marea Blanca Córdoba por una Sanidad Andaluza Digna, que al igual que colectivos similares surgidos en otras provincias andaluzas reclaman a la Junta mejoras en el sistema sanitario público. El portavoz de la plataforma, José Vázquez Teja, que pertenece a la asociación vecinal Cordobeses Libres, señala que «la Administración andaluza debe escuchar a la ciudadanía que pide que las prestaciones de la sanidad pública se adapten a las necesidades del siglo XXI, teniendo en cuenta factores como el envejecimiento de la población». «Los recortes en sanidad no tienen por qué afectar a la gestión si se organizan bien los recursos. La crisis no debe ser excusa para que un médico de Primaria tenga solo 5 minutos para atender a un paciente, para que se deriven menos enfermos a los especialistas, para que se saturen constantemente las Urgencias por déficit de plantilla, para que disminuyan las sesiones de atención temprana o para que no se ejecuten infraestructuras sanitarias prometidas hace años», indica Vázquez Teja. Esta plataforma cuenta con un perfil en Facebook donde quiere que los ciudadanos expongan lo que quieren mejorar en la sanidad pública y reunirse con sindicatos, grupos políticos y responsables de los centros sanitarios para trasladarles las demandas que plantea la sociedad cordobesa.