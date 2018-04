El Imdeco tiene que sacar a licitación los 16 campos municipales de fútbol

Cuando el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) no ha cerrado aún el capítulo abierto por el Tribunal de Cuentas por las ayudas concedidas a ocho salas de barrio, se debe enfrentar a otro problema de similar calibre: sacar a concurso los 16 campos municipales de fútbol, que están «en precario». La relación del Ayuntamiento con cada uno de los clubs deportivos que gestionan estas instalaciones es distinta y en la mayoría de los casos muy antigua. Algunos, por ejemplo, no abonan ningún canon, otros sí. La Intervención municipal ya ha advertido al gobierno local que debe poner en orden esta situación y, además, la ley andaluza del Deporte, aprobada en 2017, obliga a estas entidades a ponerse al día con Hacienda y con la Seguridad Social, entre otros requisitos.

«Los pliegos de contratación hay que sacarlos sí o sí, porque el Imdeco no tendría capacidad de mantener esas instalaciones abiertas», aseveró ayer el concejal del PP José Luis Moreno, que sospecha que detrás de esa inacción se esconde un temor puramente electoral. El PP advierte también de que en el Imdeco hay facturas de 2017 que no se han podido pagar, por no contar con el visto bueno de Intervención, por valor de 340.000 euros. Una de estas empresas que puso hace dos meses el césped artificial en el campo de fútbol de Poniente habría llevado a los tribunales al Imdeco por impago.

"CAOS ABSOLUTO" // Por todo lo anterior, José Luis Moreno alertó del «caos absoluto» que a su juicio atraviesa el Imdeco, «un barco sin timón y en el que el capitán ni está ni se le espera». Moreno hizo alusión al «ridículo nivel de ejecución» de los presupuestos, ya que se ha dejado de invertir en los últimos tres años 950.000 euros, 1,5 y 2,6 millones de euros, consecutivamente. Y esto se produce, lamentó Moreno, pese a que las instalaciones y la programación deportivas están «que se nos caen a pedazos». También denunció los problemas con los programas como el de mayores, que ha comenzado con retraso, o que «esté en un cajón» el programa de intervención deportiva integral con 174.000 euros de presupuesto. Asimismo, criticó lo ocurrido con el Triatlón, que dijo es «botón de muestra de la desidia» del presidente del Imdeco, el concejal Antonio Rojas.

SALAS DE BARRIO // El PP entiende que la causa abierta por el Tribunal de Cuentas no es argumento suficiente para explicar la parálisis del Imdeco, una entidad con 69 trabajadores y un presupuesto de 9 millones de euros. Moreno considera que «los caminos iniciados» por el gobierno local en esta causa «no son los más acertados», ya que piensa que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, se ha limitado a darle «una patada al balón» al comprometerse con los clubs «a cosas que no va a poder cumplir». De momento, lo que hay es un retraso en el calendario que fijó la regidora con estos clubs --que están sosteniendo a pulmón desde principios de año las salas--, ya que se dijo que antes del 15 de marzo debían estar liquidados los contratos. La alcaldesa explicó ayer que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo importante para seguir prestando este servicio con las entidades que lo están haciendo hasta ahora.