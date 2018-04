El Imdeco seguirá con su hoja de ruta para indemnizar a las salas de barrio

El Instituto Municipal de Deportes seguirá con su hoja de ruta trazada para las salas de barrio y tiene previsto, según confirmó ayer el presidente del Imdeco y concejal de Deportes, Antonio Rojas, llevar al próximo consejo rector por urgencias la fórmula para indemnizar a los clubs tras la rescisión por mutuo acuerdo de los contratos que los vinculaban con el Ayuntamiento para la gestión de las instalaciones deportivas. El concejal socialista expresó ayer su satisfacción por la conclusión de la delegada instructora designada por el Tribunal de Cuentas, en el acta de liquidación provisional, de que no hubo delito de responsabilidad por alcance por parte del Consistorio en la concesión de ayudas a las salas de barrio.

No obstante, Rojas indicó a este periódico que el equipo de gobierno seguirá adelante con la ruta acordada con los clubs deportivos, pese a que es probable que el Tribunal de Cuentas termine archivando la causa. El portavoz del PP, José María Bellido, también se mostró proclive a subsanar las cuestiones que sí ha advertido el Tribunal de Cuentas (que, por cierto, dice que no procedía anular los contratos, algo que ya se ha hecho), porque «forzar la situación queriendo seguir con el mismo procedimiento a sabiendas de que no está bien del todo, tampoco sería correcto».

PAGAR Y RESCINDIR // Así, ahora, al Ayuntamiento le toca pagar las indemnizaciones (no se ha dado a conocer a cuánto ascenderá esa cantidad) y para ello la asesoría jurídica está preparando un informe que sirva para levantar el reparo suspensivo de la Intervención y del titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno local, que han rechazado la fórmula de pago propuesta por el gobierno local. A continuación, deberá rescindir los contratos para que, a partir del 1 de julio, sigan prestando el servicio a través de un contrato puente, hasta la adjudicación definitiva. Está por ver si esos nuevos contratos serán de concesión o de servicios.