Hurtado afirma que los años de Rajoy han sido los de "desprecio a Córdoba"

El diputado socialista Antonio Hurtado considera que los siete años del Gobierno de Mariano Rajoy han sido “de desprecio hacia Córdoba”, que “ha sido castigada, no ha recibido el trato que se merece y su situación se ha empobrecido porque las infraestructuras se han deteriorado y las nuevas se han sacado de la agenda y el calendario político”. Hurtado recuerda que Córdoba ha figurado “siempre la última o en la cola de las inversiones por habitante” en los presupuestos del Estado, que entre el 2012 y 2018 han destinado 520 millones a la provincia, un 250% menos de lo que debería haber llegado, ya que haciendo la media, debería haber recibido 1.278 millones, 757 millones más.

Hurtado critica que el PP “no ha sido capaz de poner en la agenda política ni un proyecto nuevo en ejecución” y los únicos abordados vienen del gobierno anterior del PSOE, como la biblioteca de los Patos, “parada y que probablemente no se reanude hasta el 2019 por dificultades en cuanto a la tramitación del nuevo proyecto que hay que hacer y que está en elaboración”. Hurtado espera que “se ponga en marcha la obra lo antes posible con el nuevo Gobierno del PSOE”. El socialista se ha referido también a proyectos como el Museo Arqueológico, cuya “primera fase acabó el Gobierno del PSOE y no se ha abordado la segunda”, o el Bellas Artes, que “está en el cajón de Cultura”.

Hurtado lamenta que no se hayan ejecutado las comisarías y ni siquiera se haya rehabilitado la reforma de la de Campo Madre de Dios, que los cuarteles de La Rambla y Espejo sigan sin rehabilitar, y que los terrenos de la antigua cárcel continúen sin urbanizar. Critica además que el PP “no haya sido capaz de poner en marcha el tren de cercanías entre Alcolea y Villarrubia y que no haya declarado obligación de servicio público el de Palma a Villa del Río.

De una de las actuaciones pendientes y más reivindicadas, la autovía Badajoz-Granada, censura que “hemos ido para atrás” porque la N-432 tenía unos estudios informativos que hay que reiniciar, mientras que para la autopista de Toledo “no existe agenda ni calendario”.

En la “relación interminable” de actuaciones pendientes, ha mencionado la limpieza del río en la fase que llega a Alcolea, los planes de actuación de las 22 zonas inundables o el Pósito de la Corredera.

Hurtado asegura que las reivindicaciones del grupo parlamentario seguirán siendo las mismas en esta nueva etapa aunque “los cauces van a ser más fructuosos”. “Vamos a abrir canales de comunicación permanentes para que se atiendan las reivindicaciones justas que desde Córdoba hemos venido planteando”, asegura, por lo que “no ha habido nada por lo que no nos hayamos interesado como partido de oposición ni va a haber nada por lo que no nos interesemos como gobierno”. Hurtado ha pedido al PP que cumpla con su papel de oposición “de forma digna” porque “esto va para largo”.

En cuanto a las críticas vertidas por el PP, que el martes aseguró que el PSOE ha retirado las enmiendas a los presupuestos, Hurtado niega que haya sido así. “No hemos retirado enmiendas, hemos decidido no presentar ninguna ni de Córdoba ni del resto de España para que no se dilate la entrada en vigor de los presupuestos y poder este mismo mes iniciar los trámites del proyecto de presupuesto socialista para el año 2019 con las reivindicaciones que el Gobierno pueda acoger”, explica. Recuerda que “se presentaron 69 en el congreso de los diputados y el PP tuvo ocasión de apoyarlas como Ciudadanos, pero las rechazó en su totalidad”. El PP, añade “es el que tiene mayoría absoluta en el Senado y ha presentado enmiendas pero ninguna a favor de Córdoba” y solo “para dilatar la entrada vigor de los presupuestos”.