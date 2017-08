Hidalgo afirma que tendrá "un pie en la institución y otro en la calle"

Juan Hidalgo, la persona que sustituirá a Rafael del Castillo al frente de las Delegaciones de Servicios Sociales y Cooperación, ha afirmado esta mañana que peleará "por colocar las políticas de IU y el PCE en el Ayuntamiento". El que será nuevo concejal de IU ha garantizado que tendrá "un pie dentro y otro fuera de la institución" y que solo cambia "el frente" en el que trabajará, ya que milita desde hace 20 años en esta formación. Hidalgo tomará posesión de su acta de concejal, tras la renuncia "por motivos personales" de las dos personas que lo precedían en la lista de las municipales: Paco Bellido y Ana Alcobendas. Precisamente, la coordinadora local de IU, María Liñán, ha valorado la rapidez en que se ha solucionado el relevo del edil y "la cohesión" demostrada por IU para llevarlo a cabo.

Hidalgo ha dicho que está en "contacto permanente" con Rafael del Castillo y que sus prioridades en el Ayuntamiento de Córdoba serán "aplicar el programa de IU, impulsar el trabajo que ha hecho Rafael del Castillo y el acuerdo de gobierno de las 51 medidas". Para Hidalgo las áreas de las que se hará cargos son "importantísimas" y "la joya de la corona de IU" por lo que será "un orgullo, un placer y una responsabilidad muy grande" trabajar en ellas.

Hidalgo, que ha estado acompañado de los concejales de IU Pedro García, Amparo Pernichi, Alba Doblas y la coordinadora local de la organización, María Liñán, ha reconocido estar "preocupado por todo" lo concerniente a sus futuras tareas, pero piensa que, pese a la escasez de personal o de medios que pueda haber en el Ayunramiento, "todos los problemas tienen solución".

Dimisión de Rafael del Castillo

El coordinador provincial, Pedro García, por su parte, preguntado por la dimisión de Rafael del Castillo ha vuelto a remitirse al comunicado de la organización, del que ha dicho "no sumo ni una coma". Ha confesado que su marcha no le ha sorprendido y ha tenido palabras de cariño para su compañero. Pedro García también se ha referido a la parte más polémica del comunicado en que el exconcejal de Servicios Sociales achacaba su marcha a "la correlación de fuerzas" existentes en el Ayuntamiento. En este sentido, ha reconocido que es "algo obvio" que le gustaría tener 15 concejales, y que "todo lo que no sea tener mayoría absoluta es un problema", ya que "llevar a cabo las políticas de Izquierda Unida necesita mucha negociación y mucha mano izquierda".