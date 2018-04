Gómez Villamandos, único candidato a rector de la UCO

El catedrático de Anatomía y Anatomía Aplicada de la UCO y actual rector, José Carlos Gómez Villamandos, fue proclamado ayer candidato provisional al cargo de rector de la Universidad de Córdoba, siendo la suya la única candidatura presentada. Así lo certificó la comisión electoral reunida a mediodía de ayer y así figura en la web abierta por la UCO para el proceso electoral convocado.

Ahora se abre un plazo de reclamaciones y el próximo 2 de mayo se procederá a la proclamación definitiva del candidato.

Según ha podido conocer este periódico, el actual rector presentará su programa electoral el próximo 3 de mayo, así como su agenda de campaña. La catedrática de Química Analítica Marisol Cárdenas es quien se está haciendo cargo, de momento, de la agenda electoral.

La campaña se desarrollará del 3 al 15 de mayo y el 17 será la votación. Si todo se desarrolla según lo previsto, Gómez Villamandos será proclamado definitivamente candidato electo el próximo 11 de junio.

El Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria del 20 de abril, aprobó por unanimidad la concesión de una ayuda de 3.000 euros para cada una de las personas proclamadas candidatas definitivas en el proceso de elecciones a rector en curso. Según se publica en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba (BOUCO), estas ayudas se regirán por lo establecido en la Ley General de Subvenciones, y podrán destinarse a gastos de material y comunicación.

La presentación de una única candidatura no ha sorprendido en la UCO, pues no se conocían movimientos que pudieran llevar a presentar una opción distinta a la del actual rector. Suele ser habitual que no haya más candidatos cuando se trata de abordar el segundo mandato. Una vez culmine sus 8 años de rector de la UCO, Gómez Villamandos no podrá volver a optar al cargo, según figura en los estatutos de la UCO. «La duración del mandato de rector será de cuatro años, siendo reelegible consecutivamente una sola vez. En dicho período de tiempo y durante el curso académico siguiente a la expiración del mandato estará dispensado totalmente del cumplimiento de su carga docente», dicen los estatutos. El voto para la elección a rector será ponderado por sectores de la comunidad universitaria, de la siguiente forma: Sector A (profesores doctores con vinculación permanente), el 54%; Sector B (profesores no doctores y contratados), el 16%; Sector C (Personal de Administración y Sevicios), el 10%; Sector D (estudiantes), 20%.

Según figura en el Reglamento Electoral, el voto es «libre, personal, secreto e indelegable. En ningún proceso electoral se admitirá el voto delegado». En este caso. con un único candidato, habrá que ver la participación.