Gómez Villamandos formaliza su candidatura a rector

El catedrático y doctor en Veterinaria José Carlos Gomez Villamandos presentó ayer oficialmente su candidatura para optar de nuevo al cargo de rector de la Universidad de Córdoba, aunque el plazo aún está abierto hasta hoy, según el calendario electoral convocado.

Según ha podido conocer este periódico, el actual rector presentará su programa electoral el próximo 3 de mayo, así como su agenda de campaña. La catedrática de Química Analítica Marisol Cárdenas es quien se está haciendo cargo, de momento, de la agenda electoral.

La campaña se desarrollará del 3 al 15 de mayo y el 17 será la votación.

Catedrático de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, Gómez Villamandos aspira a revalidar para un segundo mandato su cargo de rector de la UCO, con la intención de culminar el proyecto que inició hace ya cuatro años.

La presentación pública de su candidatura, una vez sea definitiva la proclamación de la misma el próximo 2 de mayo, tendrá lugar el día 3 de mayo a las 10.30h en la Sala de Prensa del Rectorado de la Universidad de Córdoba. De momento, el rector sigue con su agenda institucional, que deberá compaginar con la campaña electoral, que tendrá lugar entre el 3 y el 15 de mayo. El 16 de mayo será la jornada de reflexión y el 17 la votación en primera vuelta. Tras un plazo de reclamaciones, el 28 de mayo será la proclamación definitiva del candidato a rector, a no ser que sea preciso una segunda vuelta.

Para las elecciones a rector ya se ha publicado el censo definitivo de electores. Según el reglamento electoral de la UCO, están llamados a votar los siguientes sectores de la comunidad universitaria: el sector A, integrado por profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad. - A.1. Profesores doctores de los Cuerpos Docentes Universitarios y A.2. Profesores contratados Doctor y profesores Colaboradores con doctorado.

El sector B lo integran profesores no doctores de cuerpos docentes universitarios, profesores colaboradores no doctores y contratados del programa Ramón y Cajal; profesores contratados sin vinculación permanente, contratados en formación y becarios y otro personal contratado conforme al artículo 34 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba. El sector C es el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el sector D, los estudiantes de Grado de centros propios y los de másteres oficiales y doctorandos.